ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему нельзя отвечать на звонок с неизвестного номера?

27.05.2020 13:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Почему нельзя отвечать на звонок с неизвестного номера?

Если вы считаете, что поводом для звонка с неизвестного номера может послужить перевод денег с карты или сбор какой-либо финансовой информации, то на этом всё не заканчивается. Иногда целью мошенников становятся другие личные данные. Например, образцы голоса. Об этом сообщает hi-tech.mail.ru.

К слову, данные звонки очень тяжело распознать, поскольку звонящий не просит назвать номер карты или код из сообщения. На первый взгляд, всё выглядит безобидно. В большинстве своём мошенники маскируются под социологический опрос. 

Цель этих мошенников заключается в следующем -  заставить вас сказать «да», «подтверждаю», «согласен» и т.д. Теоретически данные сведения могут использоваться для подтверждения перевода в службе поддержки банка. Однако на практике даже при смонтированных фразах, подтвердить операцию, скорее всего, не получится. Например, если подтверждение будет производиться при помощи оператора банка, то он с лёгкостью сможет распознать ненастоящий голос, а запись. Ведь практически невозможно заготовить ответы на каждый вопрос оператора для диалога с сотрудником банка. Автоматизированная система также должна с лёгкостью пресекать такие попытки.

Следующая угроза более реальная. Это шантаж. Злоумышленники монтируют запись, где вы соглашаетесь на любые сомнительные услуги или покупки. После этого с вами связываются и требуют денег. Однако в случае отказа поступят угрозы о распространении записи. Также возможно и запугивание. Например, вас могут предупредить, что все деньги с вашего счёта будут списаны.

Относитесь с осторожностью к любым звонкам с неизвестного номера. Ведь даже не догадываясь, вы можете случайно выдать важную информацию. Так, мошенник может случайно узнать от вас кодовое слово. Ведь зачастую в качестве кодового слова используется та информация, которую легко запомнить. Например, девичья фамилия матери.

фото: mail.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы считаете, что поводом для звонка с неизвестного номера может послужить перевод денег с карты или сбор какой-либо финансовой информации, то на этом всё не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовьте электроустановки к грозосезону!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика