Почему нельзя отвечать на звонок с неизвестного номера?

Источник материала: ОНТ

Если вы считаете, что поводом для звонка с неизвестного номера может послужить перевод денег с карты или сбор какой-либо финансовой информации, то на этом всё не заканчивается. Иногда целью мошенников становятся другие личные данные. Например, образцы голоса. Об этом сообщает hi-tech.mail.ru.

К слову, данные звонки очень тяжело распознать, поскольку звонящий не просит назвать номер карты или код из сообщения. На первый взгляд, всё выглядит безобидно. В большинстве своём мошенники маскируются под социологический опрос.

Цель этих мошенников заключается в следующем - заставить вас сказать «да», «подтверждаю», «согласен» и т.д. Теоретически данные сведения могут использоваться для подтверждения перевода в службе поддержки банка. Однако на практике даже при смонтированных фразах, подтвердить операцию, скорее всего, не получится. Например, если подтверждение будет производиться при помощи оператора банка, то он с лёгкостью сможет распознать ненастоящий голос, а запись. Ведь практически невозможно заготовить ответы на каждый вопрос оператора для диалога с сотрудником банка. Автоматизированная система также должна с лёгкостью пресекать такие попытки.

Следующая угроза более реальная. Это шантаж. Злоумышленники монтируют запись, где вы соглашаетесь на любые сомнительные услуги или покупки. После этого с вами связываются и требуют денег. Однако в случае отказа поступят угрозы о распространении записи. Также возможно и запугивание. Например, вас могут предупредить, что все деньги с вашего счёта будут списаны.

Относитесь с осторожностью к любым звонкам с неизвестного номера. Ведь даже не догадываясь, вы можете случайно выдать важную информацию. Так, мошенник может случайно узнать от вас кодовое слово. Ведь зачастую в качестве кодового слова используется та информация, которую легко запомнить. Например, девичья фамилия матери.

фото: mail.ru

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