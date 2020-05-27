Обзор рынка облигаций за период 18.05 23.05.2020

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



За период 18.05 – 23.05.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 150 сделок c облигациями, из них:

88 с государственными облигациями (59% от общего количества);

3 с облигациями Национального банка РБ (2%);

20 с облигациями остальных банков РБ (13%);

39 с корпоративными облигациями (26%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 31 3.86 ЮФЛ ВГДО 269 1000 USD 5 15.05.2025 31 4.97 ЮФЛ ВГДО 205 1000 USD 6.9 11.11.2020 7 1.13 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 9 5.14 ЮФЛ ООО "Хлебозавод №10" Оп1 500 USD 7 29.11.2024 7 6.89 ЮФЛ ООО "Открытая линия" Оп2 1000 BYN 12 21.05.2021 6 15.14 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 7 7.12 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 4 9.54 ЮЛ Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп26 100 BYN 8 31.10.2020 4 7.55 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 254 и ВГДО 269, номиналом в евро и долларах соответственно. На второй и третьей позициях расположились долларовые ВГДО 205.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации Айгенис ЗАО. На второй и третьей позиции расположились бумаги ООО "Хлебозавод №10" и ООО "Открытая линия" соответственно. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 120.43 млн.рублей, из них :

106.14 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (88% от объема);

0.81 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (1%);

11.27 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (9%);

2.21 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 34.86 3.86 ЮФЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 22.03.2024 20.98 8.43 ЮФЛ ВГДО 205 1000 USD 6.9 22.05.2025 11.45 1.13 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 1.11 5.14 ЮФЛ ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп29 1000 BYN 15 31.08.2023 0.29 14.9 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.25 5.69 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Технобанк ОАО О19 100 BYN

22.07.2020 4.39 9.51 ЮЛ Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп26 100 BYN 8 31.10.2020 3.9 7.55 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 1.82 7.12 ЮЛ

Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась в государственном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют облигации в евро ВГДО 254. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 205, номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО Айгенис, номиналом в долларах США. На второй позиции расположились бумаги ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" и ООО "Европейское аграрное агентство",номинированные в белорусских рублях и долларах США соответственно

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Технобанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.