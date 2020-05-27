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Обзор рынка облигаций за период 18.05 23.05.2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
За период 18.05 – 23.05.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 150 сделок c облигациями, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 254 и ВГДО 269, номиналом в евро и долларах соответственно. На второй и третьей позициях расположились долларовые ВГДО 205.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации Айгенис ЗАО. На второй и третьей позиции расположились бумаги ООО "Хлебозавод №10" и ООО "Открытая линия" соответственно. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 120.43 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась в государственном сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют облигации в евро ВГДО 254. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 205, номинированные в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО Айгенис, номиналом в долларах США. На второй позиции расположились бумаги ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" и ООО "Европейское аграрное агентство",номинированные в белорусских рублях и долларах США соответственно
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Технобанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.
* без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
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