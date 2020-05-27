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Обзор рынка облигаций за период 18.05 23.05.2020

27.05.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 18.05 – 23.05.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 150 сделок c облигациями, из них:

  • 88 с государственными облигациями (59% от общего количества);
  • 3 с облигациями Национального банка РБ (2%);
  • 20 с облигациями остальных банков РБ (13%);
  • 39 с корпоративными облигациями (26%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 31 3.86 ЮФЛ
ВГДО 269 1000 USD 5 15.05.2025 31 4.97 ЮФЛ
ВГДО 205 1000 USD 6.9 11.11.2020 7 1.13 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.8 02.05.2024 9 5.14 ЮФЛ
ООО "Хлебозавод №10" Оп1 500 USD 7 29.11.2024 7 6.89 ЮФЛ
ООО "Открытая линия" Оп2 1000 BYN 12 21.05.2021 6 15.14 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 7 7.12 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9 31.12.2024 4 9.54 ЮЛ
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп26 100 BYN 8 31.10.2020 4 7.55 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 254 и ВГДО 269, номиналом в евро и долларах соответственно. На второй и третьей позициях расположились долларовые ВГДО 205.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации Айгенис ЗАО. На второй и третьей позиции расположились бумаги ООО "Хлебозавод №10" и ООО "Открытая линия" соответственно. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 120.43 млн.рублей, из них :

  • 106.14 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (88% от объема);
  • 0.81 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (1%);
  • 11.27 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (9%);
  • 2.21 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 34.86 3.86 ЮФЛ
ВГДО 2651000 USD 3.7 22.03.2024 20.988.43ЮФЛ
ВГДО 2051000 USD 6.9 22.05.2025 11.451.13ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4.802.05.2024 1.115.14 ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп29 1000 BYN 15 31.08.2023 0.2914.9ЮФЛ
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.255.69ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
Технобанк ОАО О19 100BYN
22.07.2020 4.399.51ЮЛ
Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп26 100 BYN 831.10.2020 3.9 7.55ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7 31.12.2024 1.827.12 ЮЛ

Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась в государственном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют облигации в евро ВГДО 254. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 205, номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО Айгенис, номиналом в долларах США. На второй позиции расположились бумаги ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" и ООО "Европейское аграрное агентство",номинированные в белорусских рублях и долларах США соответственно

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Технобанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.

* без учета сделок РЕПО
** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
*** Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Теги: Курсы валют
 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
 
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