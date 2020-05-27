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Вау! Студентка БГУ стала лучшим молодым учёным в СНГ
Источник материала: KYKY>
Студентка магистратуры факультета международных отношений БГУ Дарья Пономарева стала «Лучшим молодым ученым-2020» в СНГ. Об этом
Пономарева написала научную работу «К вопросу о возможности возмещения убытков, причиненных в результате осуществления монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС». Ее признали одной из лучших и опубликовали в сборнике научных статей «I Международное книжное издание» с присвоением международного кода ISBN.
Всего в международном проекте «Молодой ученый-2020» приняли участие около 150 магистрантов, аспирантов, докторантов до 35 лет, а также председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ.
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Студентка магистратуры факультета международных отношений БГУ Дарья Пономарева стала «Лучшим молодым ученым-2020» в СНГ. Об этом рассказала пресс-служба вуза. ...
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