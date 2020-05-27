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За дороги в Бобруйске прокуратура наказала коммунальников. И у нее много претензий

27.05.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Бобруйска наказала коммунальников за нарушения законодательства о дорожной безопасности. Те плохо проводили грейдирование городских улиц с неусовершенствованным покрытием, сообщается на сайте ведомства.


Нарушения, которые зафиксировала прокуратура, были следующими. Грейдирование улиц коммунальники проводили при высокой влажности. Нарушали технологию работ — например, на переулке 1-ом Гоголя, — так что через 12 дней проезжую часть снова нужно было ремонтировать. А ровность профилирования улиц проверяли «на глаз», а не с помощью специальных технических средств.



К ремонту подъездного пути к кладбищу на улице Могилевской у прокуратуры возникло много вопросов. Например, почему использовали песчано-гравийную смесь, в которой были булыжники размером до 30 см. Почему не очистили дорогу, не сделали дренаж для отвода воды — из-за этого произошли подтопления.

В итоге 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, один сотрудник ЖКХ города — к материальной.

 
 
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Одна дорога испортилась уже через 12 дней после ремонта. А для ремонта другой вместе с гравием использовали булыжники.
 
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