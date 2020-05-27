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Ужас! Минчанин топором разбил окна соседей и взял в заложники маленькую дочь

27.05.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 27 мая, около 9 утра на телефон милиции 102 позвонила жительница столичной многоэтажки на улице Кольцова и сообщила, что неизвестный топором разбил окна в доме.

На место происшествия выбыл наряд группы задержания Департамента охраны. Оказалось, что мужчина заперся в квартире на третьем этаже того же дома. Милиционерам он сказал, что при себе у него есть граната и оружие, и в случае каких-либо попыток проникновения в квартиру их применит. 

В помещении также находилась его малолетняя дочь.

К месту событий прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники милиции Советского РУВД. При силовой поддержке ОМОН мужчина был задержан. 

Его личность установлена. 



В момент задержания 47-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен для разбирательства в Советское РУВД.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. 
 
 
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Сегодня, 27 мая, около 9 утра на телефон милиции 102 позвонила жительница столичной многоэтажки на улице Кольцова и сообщила, что неизвестный топором разбил окна в...
 
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