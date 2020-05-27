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Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

27.05.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мониторинг реализации указа о поддержке экономики на местах предлагает провести Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

27 мая сенаторы, ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов совместно обсудили направления по стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси.

Ключевую роль в поддержке наиболее уязвимых отраслей в период непростой эпидемиологической ситуации должны сыграть местные власти. Такие полномочия им предоставляет 143-й указ Президента о поддержке экономики. В частности, на местах можно принимать решения о предоставлении налогового кредита, а также снижении налогов на недвижимость и арендной платы.

Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В частности, планируется предложить выработать дополнительный комплекс мер по защите внутреннего рынка, в банковской сфере – по смягчению условий кредитования. Кроме того, предлагаем поручить правительству провести мониторинг реализации положений указов Президента Республики Беларусь, принятых в текущем году по поддержке экономики и субъектов хозяйствования. Там местным органам власти поручено предоставлять поддержку предприятиям, наиболее подверженным влиянию этой эпидемиологической ситуации. Мы считаем, что надо в обязательном порядке изучить, как тот или иной исполком подошел к решению этого вопроса.

Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки

Среди приоритетных мер стабилизации экономики также точечная поддержка предприятий. Для этого правительством сформирована рабочая группа во главе с первым вице-премьером.

Люди в материале: Татьяна Рунец

 
 
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Новости Беларуси. Мониторинг реализации указа о поддержке экономики на местах предлагает провести Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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