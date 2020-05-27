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Совет Республики предложил мониторить, как на местах оказывают меры экономической поддержки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мониторинг реализации указа о поддержке экономики на местах предлагает провести Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 мая сенаторы, ученые, представители бизнес-сообщества и госорганов совместно обсудили направления по стабилизации финансово-экономической ситуации в Беларуси.
Ключевую роль в поддержке наиболее уязвимых отраслей в период непростой эпидемиологической ситуации должны сыграть местные власти. Такие полномочия им предоставляет 143-й указ Президента о поддержке экономики. В частности, на местах можно принимать решения о предоставлении налогового кредита, а также снижении налогов на недвижимость и арендной платы.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Среди приоритетных мер стабилизации экономики также точечная поддержка предприятий. Для этого правительством сформирована рабочая группа во главе с первым вице-премьером.
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Новости Беларуси. Мониторинг реализации указа о поддержке экономики на местах предлагает провести Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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