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"Восторг и восхищение" Что пишут в специальной книге "почетные гости" дворца Лукашенко

27.05.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Широкой публике продемонстрировали единственную запись за... 29 января.

Как сообщает приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул первого, во Дворце независимости появилась книга "почетных гостей". 

«Первые записи от экскурсионных групп уже имеются», отмечают авторы телеграм-канала.   

Примечательно, что речь идет о «записЯХ», но канал опубликовал несколько снимков книги в разных ракурсах и дважды - одну и ту же запись коллектива комитета «Минскоблимущество», сделанную... 29.01.2020.



Отметим, что попасть на экскурсию внутрь этого роскошного сооружения «с улицы» практически невозможно. Объясняется это тем, что «Дворец Независимости является действующей резиденцией президента страны».
 
 
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Широкой публике продемонстрировали единственную запись за... 29 января.
 
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