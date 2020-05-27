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«Песочнице» этим летом быть. Стало известно, когда заработает площадка с фудтраками
Источник материала: Tut.by
Локация с фудтраками «Песочница» на Машерова, 11 заработает 4 июня. Об этом администрация площадки
Представители «Песочницы» сообщили, что предусмотрели все для того, чтобы посещение площадки было максимально безопасным. Расстояние между фудтраками будет достаточным, на территории будут антисептики, сцену смонтируют в самом центре, чтобы можно было слушать выступающих на безопасном расстоянии. Посадочные места расположили с учетом дистанции в 1,5 метра, сотрудники будут работать в масках. Еще — все сеты можно будет взять с собой.
Какой будет стоимость сетов в этом сезоне, пока не сообщается. Ранее они стоили семь рублей.
Напомним, изначально предполагалось, что локация заработает 1 мая, но
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Локация с фудтраками «Песочница» на Машерова, 11 заработает 4 июня. Об этом администрация площадки сообщила в соцсетях. Режим работы следующий: с 12.00 до 23.00 ежедневно.
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