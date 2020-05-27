ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Песочнице» этим летом быть. Стало известно, когда заработает площадка с фудтраками

27.05.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Локация с фудтраками «Песочница» на Машерова, 11 заработает 4 июня. Об этом администрация площадки сообщила в соцсетях. Режим работы следующий: с 12.00 до 23.00 ежедневно.


Представители «Песочницы» сообщили, что предусмотрели все для того, чтобы посещение площадки было максимально безопасным. Расстояние между фудтраками будет достаточным, на территории будут антисептики, сцену смонтируют в самом центре, чтобы можно было слушать выступающих на безопасном расстоянии. Посадочные места расположили с учетом дистанции в 1,5 метра, сотрудники будут работать в масках. Еще — все сеты можно будет взять с собой.

— Так как летние планы на отдых за пределами дома откладываются, «Песочница» может стать для вас не просто стрит-фудом длиною в лето, но и уголком отдыха, к примеру, от офисов и бумажных дел. Будет достаточно локаций, чтобы сделать крутые фото в «Инстаграм», — добавили представители места.

Какой будет стоимость сетов в этом сезоне, пока не сообщается. Ранее они стоили семь рублей.

Напомним, изначально предполагалось, что локация заработает 1 мая, но открытие перенеслось.

Площадка с фудтраками «Песочница»

Когда: с 4 июня, с 12.00 до 23.00
Где: пр-т Машерова, 11
Сколько: вход — свободный

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Локация с фудтраками «Песочница» на Машерова, 11 заработает 4 июня. Об этом администрация площадки сообщила в соцсетях. Режим работы следующий: с 12.00 до 23.00 ежедневно.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Восторг и восхищение" Что пишут в специальной книге "почетные гости" дворца Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика