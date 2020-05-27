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Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве похищена надмогильная плита XIX века с родовым гербом городского головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Найти захоронение удалось благодаря местным краеведам. Они исследуют старые кладбища и устанавливают места захоронений известных земляков.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Переписать все старинные надмогильные плиты XIX – начала XX веков на могилевских кладбищах – такую цель поставили для себя историки и краеведы города на Днепре. Время беспощадно, потому сберечь такое историческое наследие стало делом чести для потомков.
Галина Беляева, депутат Могилевского горсовета, историк:
Во время такой переписи и была найдена могила городского головы (по современным меркам мэра) Могилева. Григорий Грум-Гржимайло был видным политическим деятелем в середине XIX века.
Учитель физкультуры 3-й Могилевской гимназии заинтересовалась историей этого старинного и знатного рода неслучайно. Наталья Кулешкова выяснила, что в стенах ее альма-матер учились многие потомки городского головы.
Наталья Кулешкова, учитель физкультуры Могилевской гимназии № 3:
Но родовой герб Грум-Гржимайло, равно как и надмогильная плита знаменитого земляка, неожиданно исчезли с Машековского кладбища. Судя по тому, что трава на могиле еще не успела прорасти, случилось это совсем недавно. Историки обратились к правоохранителям.
Олег Дьячков, историк-краевед:
По словам историков, если плиту вернут на законное место, захоронение вполне может претендовать на статус историко-культурной ценности. Равно как и сотни других старинных захоронений.
Олег Дьячков:
К сожалению, эту раритетную ценность теперь мы можем видеть разве что на фотографии, которую по осени успел сделать краевед Олег Дьячков. Духовное наследие для кого-то стало материальным в прямом смысле слова. Сейчас все пункты сбора металлолома под особым контролем милиции.
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Новости Беларуси. В Могилеве похищена надмогильная плита XIX века с родовым гербом городского головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найти...
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