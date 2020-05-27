В Барановичах премию за победу в областном соревновании направили на закупку электрокардиографов

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах для службы скорой медицинской помощи закупили новые электрокардиографы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.





Медицинскую аппаратуру приобрели за счет средств, которые Барановичи получили за победу в областном соревновании за достижение в 2019 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Город получил премию в размере 300 базовых величин (Br8,1 тыс.).

"Премия - результат работы экономики и социальной сферы. Решили направить деньги за победу в областном соревновании на нужды здравоохранения. Медицинские работники - герои, работающие на передовой, помощь им важна. К августу введем в эксплуатацию здание новой станции скорой медпомощи. Определились, что приобретем для нее новые электрокардиографы", - отметил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Председатель горисполкома добавил, что общество консолидировалось в поддержке медработников. "Никто не остался равнодушным. Посильную помощь оказывают предприятия, организации, предприниматели и горожане. Мы в горисполкоме, как и многие жители, собрали личные средства и перечислили более Br5 тыс. на благотворительный счет Барановичской горбольницы №2", - сказал он.

Службе скорой медицинской помощи закупили четыре электрокардиографа. Аппараты белорусского производства оснащены мониторами. Это позволяет отслеживать электрокардиограмму пациента, видеть воздействие препарата на организм, наблюдать за сердечным ритмом во время транспортировки в больницу. "При многих заболеваниях нужно записать электрокардиограмму, чтобы исключить патологию. Это неоценимая помощь в диагностике и юридическая защита медперсонала", - пояснил заведующий станцией скорой и неотложной медицинской помощи Василий Бацкалевич.

Сотрудники станции готовятся к скорому переезду в новое здание, которое возвели в центре Барановичей. На первом этаже станции будут располагаться диспетчерская, кабинеты амбулаторного посещения пациентов, прачечная, служебные помещения, на втором - комнаты отдыха персонала, столовая и конференц-зал. Также на станции будет гараж на 16 автомобилей. Дополнительные четыре машино-места предусмотрены для диагностики транспорта и проведения мелкого ремонта.

"Работы вышли на завершающую стадию. Ведется внутренняя и внешняя отделка, монтируется оборудование", - добавил Василий Бацкалевич.