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Румас поблагодарил Мишустина за гречку

27.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер министр Беларуси Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за оперативное решение вопроса по поставкам гречневой крупы в Беларусь.

"В завершение Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу за оперативное решение вопроса об увеличении поставок гречневой крупы в Беларусь в период повышенного спроса", - говорится в сообщении пресс-службы Совмина по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора премьер-министров двух стран.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Россия с начала года поставила в Беларусь 10,27 тыс. тонн гречневой крупы, в том числе за последние полтора месяца - почти 4 тыс. тонн.

"Объемы российского сельхозпроизводства позволяют не только полностью обеспечить внутренние потребности страны, но и удовлетворять запросы на импорт нашей продукции со стороны коллег и партнеров. Мы продолжим оказывать необходимое содействие и помощь братскому народу", - сказала Абрамченко.

Однако, ранее белорусская сторона отмечала сложности с поставками гречки из России в текущем году.

Так, по информации начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексея Богданова, в марте Беларусь "как гром среди ясного неба" получила отказ по уже оплаченным контрактам. 

"Это было большой неожиданностью, потому что в рамках союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитосанитарные сертификаты", - заявил Богданов, которого цитировало госагентство БелТА.

По его данным, объемы поставок гречки из России в марте упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом за первый квартал текущего года из РФ на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы.


Богданов отмечал, что Лукашенко поручил "разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки". 

Так, 21 марта, на следующий день после введения ограничений, состоялся телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России, в ходе которого была обсуждена данная проблема. "Затем практически в течение месяца - до 15 апреля, когда были сняты ограничения, - с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях", - сообщил Богданов.

Лукашенко на фоне проблем с поставками гречки из РФ заявил о необходимости увеличения посевных площадей под этой культурой в Беларуси.

Позже постановлением Совмина госзаказ на зерно гречихи в Беларуси на 2020 год был увеличен вдвое - с 15 тыс. до 30 тыс. тонн. Посевные площади в связи с этим были увеличены до 23 тыс. га против ранее планировавшихся 16 тыс. га.
 
 
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Премьер министр Беларуси Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за оперативное решение вопроса по поставкам гречневой крупы в...
 
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