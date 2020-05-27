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Румас и Мишустин обсудили по телефону цены на газ
27.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В телефонном разговоре стороны затронули газовую тематику. В итоге министрам энергетики двух стран дано поручение о продолжении переговоров по вопросу ценообразования на газ для Беларуси, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Стороны коснулись интеграционной повестки. В частности, очередное заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС предложено провести в середине июля текущего года в Минске.
Также стороны обсудили повестку заседания Совета Министров Союзного государства и условились о его проведении в Минске после заседания Евразийского межправсовета.
В разговоре были обсуждены ход строительства БелАЭС и готовность к подписанию межправительственного соглашения об изменении процентной ставки по кредиту на сооружение атомной электростанции.
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В телефонном разговоре стороны затронули газовую тематику. В итоге министрам энергетики двух стран дано поручение о продолжении переговоров по вопросу...
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