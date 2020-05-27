﻿ Кратковременные дожди и до +20°C: прогноз погоды на 28 мая. 21.by
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Кратковременные дожди и до +20°C: прогноз погоды на 28 мая

27.05.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кратковременные дожди и до +20°C: прогноз погоды на 28 мая

Плавное потепление, начавшееся на этой неделе, идет своим чередом. Установилась кофмортная погода с кратковременными дождями, но средняя температура немного не дотягивает до нормы. В последние дни весны нас ждет сюрприз. Смена календарных сезонов принесет ненастье. 

28 мая атмосферными процессами будет управлять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой с западной Европы будет поступать умеренно теплая неустойчивая влажная воздушная масса. Погода будет вполне комфортной, но без дождей не обойдется.

В четверг – переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем по северо-западной половине, а к вечеру и по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность воздуха до 60%. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

К 8 утра температура воздуха составит от +11°C по западу до +14°C в центральных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3°C прохладнее. В середине дня воздух хорошо прогреется: на большей части территории температура воздуха составит около 20°C. К вечеру температура существенно не изменится и составит от +14°C по юго-востоку до +18°C по северной половине.

Следующие два дня установится более ненастная погода, которую принесут активные атмосферные фронты от черноморского циклона, медленно двигаясь через Восточную Украину на Брянскую область. Кроме порции тепла они принесут и обилие влаги. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части территории – кратковременные дожди, днем в субботу по юго-востоку сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7…+14°C, в разгар дня +14…+20°C, в субботу в восточных районах до +23°C. В последний день мая погода существенно не изменится. Май закончится на «минорной» ноте.

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Плавное потепление, начавшееся на этой неделе, идет своим чередом. Установилась кофмортная погода с кратковременными дождями, но средняя температура немного не...
 
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