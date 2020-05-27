«Бисмарк», который не хотел тонуть. 79 лет назад погиб главный линкор Гитлера

Источник материала: Tut.by

Меньше чем за месяц до вторжения в СССР, 27 мая 1941 года Третий Рейх понес свою самую серьезную потерю с начала Второй мировой. Британский флот буквально «всем миром» отправил на дно самый крупный и мощный линкор Гитлера «Бисмарк». Гигант не смог вернуться из своего первого и единственного похода, но успел покрыть себя славой. 42.TUT.BY рассказывает об этом событии.



Фото: wikipedia.org

Гибель и возрождение германского флота

Звездный час германского линейного флота был коротким и не особо славным. В конце 19 века немцы поняли, что хотят быть великой морской державой, стали строить едва ли не лучшие в мире корабли и готовить едва ли не лучших в мире моряков. Потом началась Первая мировая, и выяснилось, что против британского Гранд-Флита любое качество линкоров не особо важно — противник просто задавит числом кораблей и калибром пушек. А строили англичане намного, намного больше.

Вокруг Германии сомкнулась непробиваемая сеть морской блокады, и страну морили голодом — попытки прорваться силами флота ничего не давали. В результате уже в 1919 году грозный германский Флот открытого моря по Версальскому договору сдали врагу, он отправился в Шотландию, где и самозатопился. Эпоха, когда Германия была второй по силе морской державой, навсегда ушла в прошлое.

Придя к власти в 30-х годах, Гитлер поставил среди прочих и цель возрождения военно-морского могущества Рейха. На тот момент линкорный флот Германии состоял из нуля кораблей (а новые по Версальским соглашениям строить было нельзя) — но и у остальных великих держав дела тоже шли не то чтоб хорошо.

Громадный Гранд-Флит, удушивший в Первую мировую блокадой кайзеровскую Германию, в основном «попилили на металл» — содержать десятки линкоров дряхлеющая Британская империя не могла. Другой потенциальный противник, Франция, и раньше не славился могучим линкорным флотом, СССР имел только три стареньких корабля, а Италия считалась другом.

Словом, шансы получить весомую по европейским меркам силу на море у немцев были. Тем более, что в 1935 году Гитлер сумел выторговать у британцев фактическую отмену «версальских» ограничений, и теперь Германия получила право построить флот в 35% от английского.

Сначала немецкие верфи разродились двумя не самыми мощными линейными кораблями «Шарнхорст» и «Гнейзенау» — высокая скорость, сильное бронирование, слабое вооружение, годятся, чтобы «потрошить» конвои, но не сражаться с себе подобными. Однако уже в 1936 году был заложен первый сверхлинкор будущего кригсмарине гитлеровского флота — им и стал «Бисмарк».



Фото: wikipedia.org

Корабль был одним из крупнейших в мире, с восемью 380-мм орудиями, водоизмещением за 50 тысяч тонн и мощным бронепоясом. Хотя в разное время пропагандисты и публицисты щедро одаривали «Бисмарк» эпитетами «сильнейший в мире», «линкор, равного которому не было» и тому подобным, на деле корабль был не таким уж сверхмощным и непобедимым.

Немцы понимали, что неспособны быстро построить флот, способный потягаться с британским — и вновь пытались компенсировать количество качеством. Так что «Бисмарк» должен был стать самым защищенным, самым вооруженным, да еще и способным на дальние рейды (то есть обладать всеми возможными достоинствами).

Так сделать не получилось: сильнейший германский линкор был своего рода компромиссом, в нем почти все было неплохо, но ничто — выдающимся. Однако, без вариантов, введение в строй «Бисмарка» выводило кригсмарине на качественно новый уровень. Ни один британский линкор не мог гарантированно победить его в бою один на один.

Рейдеры Гитлера



Спуск на воду линкора «Бисмарк». Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph / wikimedia.org

На воду корабль спустили до войны, в феврале 1939 года. На оборудование, установку вооружения и испытания ушло еще два года — Германия успела провести ряд победоносных «блицкригов», разгромить Францию и проиграть битву за Британию. В СССР вермахт на тот момент еще не вторгся — до поры до времени главная битва Рейха проходила в Атлантике.

Задача была проста: утопить столько торговых судов, везущих в Британию все необходимое, чтобы Лондон понял, каково это — голодать. И, соответственно, запросил мира.

Говоря о блокаде Британии, обычно вспоминают германские подлодки, наводившие ужас на союзных моряков. Однако и надводные корабли кригсмарине тоже помогали: так, зимой 1941 года упомянутые «Шарнхорст» и «Гнейзенау» сумели незамеченными выскочить на коммуникации в Атлантике. Флот Британии их прозевал, и линкоры утопили 22 судна.

«Бисмарк» планировалось использовать так же. То, что против трех линкоров кригсмарине у Британской империи имелось 15 линкоров и линейных крейсеров, не было настолько важным, как может показаться на первый взгляд. Часть Гранд-флита находилась у берегов метрополии, часть — в Средиземном море, часть на ремонте. Так что маленькая эскадра рейдеров (так назывались любые корабли, направленные на уничтожение торговли врага) могла встретиться лишь с некоторой частью вражеской армады — и, например, утопить ее. Из этой логики и исходило германское морское командование, снаряжая «Бисмарк» в его первый поход.

Так себе тайна

Строго говоря, в поход должна была пойти вообще вся линейная мощь кригсмарине — и «Бисмарк», и «Шарнхорст», и «Гнейзенау», и даже спешно доделываемый «Тирпиц». Четыре быстроходных современных линкора, пусть даже два из них с недостаточно мощной артиллерией — такое соединение могло создать Гранд-Флиту очень много проблем.

Но «Тирпиц» к весне 1941 года был явно не готов, на «Шарнхорсте» чинили котлы, а «Гнейзенау» не вовремя получил торпеду под ватерлинию и чинился — ввода всех троих в строй нужно было ждать. Поэтому взамен германское командование отправило «Бисмарка». Вместе с ним пошел и тяжелый крейсер «Принц Ойген» — но он был далеко не ровня линкору.

Выход двух кораблей в море в Готенхафене (сегодня Гдыня в Польше) состоялся 18 мая 1941 года и был окутан глубокой тайной. Секрет продержался пару дней, по дороге «Бисмарк» заметили наблюдатели норвежского Сопротивления, и к 22 мая британское Адмиралтейство точно знало, что главный линкор Гитлера вышел на охоту.

Британскому флоту предстояло быстро найти и утопить гиганта. Однако адмирал Гюнтер Лютьенс на борту «Бисмарка» собирался этому помешать — и нанести англичанам побольше урона. Насколько страшным будет этот урон, он явно не рассчитывал.

Ловить «Бисмарк» командующий британским Флотом Метрополии адмирал Джон Тови отправил уйму кораблей — около Исландии патрулировали флагман флота линейный крейсер «Худ» и новейший линкор «Принц Уэльский», в районе Шотландии оказался однотипный «Принцу» корабль «Король Георг V» и авианосец «Викториес», поддержку собирался оказать линейный крейсер «Рипалс».



Фото: wikipedia.org

Два линкора, два линейных крейсера и авианосец — этого, по идее, хватало, чтобы потопить любой одиночный линейный корабль. Оставалось лишь его засечь, и для этого пять крейсеров с радарами отправились патрулировать акваторию в самых вероятных районах — включая Датский пролив между Гренландией и Исландией.

Двум из них — «Норфолку» и «Суффолку» — повезло. 23 мая корабли локаторами обнаружили «Бисмарк» и «Принц Ойген» локаторами, и завязался первый бой.

Ничего серьезного не произошло, у британцев не было шансов на победу, и после первых залпов крейсеры просто ушли. Но теперь благодаря радиосвязи британцы знали, где «Бисмарк».

Возможно, имело смысл собрать силы — но за это время германский линкор мог уйти. Поблизости были «Худ» и «Принц Уэльский» с несколькими эсминцами. Адмирал Ланселот Холланд на борту «Худа» рассудил, что два первоклассных корабля имеют больше шансов победить один, чем наоборот, после чего соединение отправилось топить врага.

Бой в Датском проливе

И «Худ», и «Принц Уэльский» поодиночке, пожалуй, уступали «Бисмарку». «Худ», вступивший в строй 20 с лишним лет назад, происходил из тех времен, когда еще приходилось делать выбор «или броня — или скорость». Строители поставили на скорость, и потому грандиозный корабль, флагман британского флота, не являлся даже линкором — это был линейный крейсер, пусть и модернизированный.

«Принц Уэльский» представлял собой уже последнее поколение линейных кораблей — современный линкор типа «Король Георг V» уступал «Бисмарку» только калибром орудий и скоростью, но превосходил в бронировании и количестве стволов. Против восьми 380-мм пушек немца британцы могли выставить 10 орудий калибром 356 мм и восемь — 381 мм. Превосходство вроде бы подавляющее — но «в честном бою». А бой получился немного иным.

Противники обнаружили друг друга в полшестого утра 24 мая. По приказу Холланда «Худ» рванул навстречу «Бисмарку» и «Принцу Ойгену». План был простым и эффективным — сблизиться с противником и забросать его тяжелыми снарядами.

Первый залп линейный крейсер дал в 5.52 и тут же получил ответ. 203-миллиметровый снаряд с «Принца Ойгена» удачно накрыл «Худ», попав в среднюю часть корабля. Уничтожить эту громадину сравнительно малокалиберный боеприпас не мог, но от взрыва загорелся один из складов боеприпасов. После этого, в 5.55, Холланд велел немного развернуть крейсер, чтобы все орудия могли сосредоточить огонь на «Бисмарке».

А дальше все решил слепой случай. Никакой длительной перестрелки, выхода из строя орудий, долгих пожаров — в 6 утра, едва «Худ» развернулся, с расстояния около 15 километров его накрыл всего один залп с «Бисмарка».

800-килограммовый снаряд угодил сверху в тонкую бронепалубу «Худа» и пробил ее как картон. Внизу же были главные артиллерийские погреба с сотнями тяжелых снарядов.



Гибель линейного крейсера «Худ». Фото: wikipedia.org

За экипажем «Худа» пришла смерть. Гигантский фонтан огня поднялся возле грот-мачты. Корабль длиной 267 метров порвало надвое, корма сразу же ушла под воду. Нос продержался чуть дольше, моряки даже успели сделать последний залп, героический и бесполезный.

Всего несколько минут — и флагман сильнейшего в мире флота исчез под водой. Из 1415 человек экипажа выжили трое. Адмирала Ланселота Холланда среди них не было.

Шокированным офицерам «Принца Уэльского» открылась жуткая картина: «Худа» больше нет, теперь драться предстоит в одиночку против двоих — 203-мм орудия «Принца Ойгена» сбрасывать со счетов никак не стоило.

Накрытие, накрытие, накрытие — в линкор попали семь снарядов. А собственные новенькие башни главного калибра в самый подходящий момент отказались работать как надо.



Так изобразил гибель «Худа» очевидец с «Принца Уэльского». Фото: wikipedia.org

К счастью, попаданий в силовую установку линкор не получил — прикрывшись дымовой завесой, «Принц Уэльский» попробовал удрать. В «Бисмарк» он попал ровно один раз.

Возможно, этот выстрел спас британский линкор. Снаряд попал не куда-нибудь, а в топливные баки — из «Бисмарка» начало медленно, но верно вытекать горючее, оставляя на воде отчетливый след, а скорость корабля упала. Потому преследовать и добивать «Принца Уэльского» немцы не стали. Победа над «Худом» была невероятной, сказочной удачей, но теперь пора было удирать — после потери флагмана у британцев оставалось еще полно линкоров.

Погоня за «Бисмарком»

Гюнтер Лютьенс отдал приказ возвращаться. Не в Норвегию — во Францию, где линкор можно было бы подремонтировать. Пока «Бисмарк» не оказался в безопасности, расслабляться было рано.

Тем более, что британцы, шокированные потерей флагмана, не опустили руки. Теперь уничтожение «Бисмарка» стало делом национальной чести для империи. Радары крейсеров по-прежнему «видели» линкор и наводили на него все возможные силы Гранд-Флита. Погоня началась.

Первыми по «Бисмарку» ударили торпедоносцы с «Викториеса». 24 мая девять стареньких бипланов «Суордфиш» сбросили свои торпеды — попала только одна. Критических повреждений линкор не получил, но, уворачиваясь от торпедных атак, потерял заплаты на пробоинах, полученных в Датском проливе. Одно из котельных отделений наполнилось водой.

На этом этапе линкор получил преимущество над противником: преследователи уже боялись подводных лодок кригсмарине: приходилось идти зигзагами, что снижало скорость. «Бисмарк» шел напрямик и рано утром 25 мая пропал с радаров англичан. Казалось, все — немец ушел. Найти громадину линкора на просторах Атлантики было почти невозможно.

И тут на помощь англичанам пришли «нейтральные» американцы. США на тот момент не участвовали в войне, но на чьей они стороне — понимали все. Сутки спустя, 26 мая, гидросамолет «Каталина» с американским пилотом на борту обнаружил «Бисмарк» и передал его координаты, вскоре корабль заметили еще два самолета. На момент обнаружения линкору оставалось меньше 1300 километров до французского Бреста — уже скоро он мог оказаться под «зонтиком» люфтваффе.

До ближайших британских кораблей («Соединения Н») было под 300 километров, и атаковать гиганта могли только все те же допотопные «Суордфиши». Авианосец «Арк Ройял» выпустил стайку из 15 таких торпедоносцев — шансы сделать что-то серьезное с кораблем и тем более потопить его у них были очень малые, можно было рассчитывать только на удачу.

Конец «Бисмарка»

И одному из «старичков» очень, очень повезло. Большая часть торпед, сброшенная «Суордфишами», в цель не попала — но одна все же ударила в нужное место.

Линкору заклинило рули. Теряющий скорость корабль теперь не мог нормально управляться — одинокого врага можно было догонять и уничтожать («Принц Ойген» давно ушел другим курсом).



«Арк Ройял» и «Суордфиши» над ним. Фото: wikipedia.org

Первыми огонь по линкору открыл вечером 26 мая крейсер «Шеффилд» — в бою он потерял 12 человек, но не добился никакого успеха. Затем поразить «Бисмарк» попыталась «мелюзга» — английские эсминцы «Казак», «Зулус», «Маори» и «Сикх» вместе с польским «Громом». И только утром 27 мая за линкором пришли настоящие враги.

К 8 утра «Бисмарк» догнали два линкора — «Король Георг V» (однотипный с «Принцем Уэльским») и «Родни». Последний имел смехотворную скорость, догнать «Бисмарк» в обычных условиях ему никогда бы не удалось — зато корабль нес мощнейшие в британском флоте 406-мм орудия.

А малая скорость перестала быть помехой: «Бисмарк» давал ничтожные 8 узлов (около 15 км/ч), так что догнать его мог кто угодно. Соотношение сил по главному калибру было почти такое же, как в Датском проливе — восемь пушек «Бисмарка» против 19 британских (плюс более мелкие орудия крейсеров). Но потерявший управление немецкий линкор превратился, по сути, в мишень.

В 8.47 стороны открыли огонь. Англичане пристреливались как в тире, противник же был почти неподвижен. 15 минут спустя один из британских кораблей уничтожил попаданием главный дальномерный пост «Бисмарка», после чего качество прицеливания орудий гиганта стало примерно нулевым. Через пять минут снаряды обездвижили одну из башен главного калибра немца. Через четыре минуты — еще одну. Последующие семнадцать минут оставили «Бисмарк» вообще без 380-мм артиллерии — ему оставалось «огрызаться» малыми пушками и погибать с честью.

Англичане добивали линкор долго, его броня оказалась все-таки весьма хорошей (впрочем, при неудовлетворительной защите орудий большого значения это не имело). Десятки снарядов попадали в горящий от носа до кормы корабль, но он не собирался сдаваться.

Погиб капитан корабля, погиб адмирал Лютьенс, а британцы все убивали и убивали «Бисмарк». Добить так и не смогли, искореженная громадина упорно держалась на воде, и «Родни» с «Георгом V» ушли, оставив «немца» крейсерам. Позже выяснилось, что и их торпедные залпы не достигли успеха — «Бисмарк» затопили свои же моряки. В 10.39 утра главный линкор Гитлера пошел ко дну.

Последствия единственного похода «Бисмарка» были колоссальными. Тактика охоты на коммуникациях с использованием линкоров была забыта, однотипный «Тирпиц» почти всю войну простоял в портах . Кригсмарине переориентировалось на подлодки.

С «Бисмарка» спасли всего 116 человек из экипажа в 2220 матросов и офицеров. И корабельного кота Оскара.

Пережив гибель корабля, Сэм (так переименовали котика) осенью того же года стал свидетелем гибели и «Казака», потопленного подлодкой. Сэма, уже получившего к имени приставку «Непотопляемый» перенесли на эсминец «Легион», а потом на авианосец «Арк Ройял» (тот самый, с которого вылетел «Суордфиш», заклинивший торпедой рули «Бисмарка»).



Источник: shared.com

Увы, 14 ноября 1941 года торпеда досталась и этому кораблю — «Арк Ройял» затонул. Сэма спасли моряки того же эсминца «Легион», но больше передавать на корабль не стали — «списали» на берег. Кот счастливо пережил войну и дожил до 1955 года. А «Легион» погиб в 1942 году.

Лежащий на дне Атлантики «Бисмарк» океанографы нашли только в 1989 году.