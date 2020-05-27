Парень услышал странный шум из-под кухни и позвал на помощь друга. Вот кого они там обнаружили

Источник материала: Tut.by

В Лондоне владелец квартиры услышал странный шум из-под кухонного гарнитура. Парень слегка испугался и позвал на помощь друга, чтобы проверить источник шума. Вместе они сняли кухонный цоколь, и находка их крайне удивила. Посмотрите, что они обнаружили!