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Парень услышал странный шум из-под кухни и позвал на помощь друга. Вот кого они там обнаружили

27.05.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лондоне владелец квартиры услышал странный шум из-под кухонного гарнитура. Парень слегка испугался и позвал на помощь друга, чтобы проверить источник шума. Вместе они сняли кухонный цоколь, и находка их крайне удивила. Посмотрите, что они обнаружили!

 
 
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