ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это безумие!»: канадцы сняли видео, как впервые едят беларускую еду

27.05.2020 18:36 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Тревел-блогер из Канады Эйлин Алдис запостила на своем ютьюб-канале еще одно видео о путешествии в Беларусь. Если ее предыдущий ролик посвящался минской тусовочной улице Октябрьской (о нем мы писали здесь), то новый – беларуской еде.

Эйлин колесит по странам вместе со своим парнем Марком. В 2017 году пара оставила дом в Канаде, продала все вещи и отправились смотреть мир. Блогеры заезжали в Норвегию, Финляндию, Россию, Польшу, Латвию и еще в кучу других мест, а зимой заглянули в Минск. Судя по всему, сейчас молодые люди вспоминают мир до пандемии и публикуют влоги, которые успели наснимать за время своих многочисленных поездок в прошлом.

Сюжет последнего ролика таков: Эйлин и Марк захотели попробовать традиционные беларуские блюда, поэтому пошли в ресторан народной кухни «Васильки» (по рекомендации их нового минского друга). И началось: нам не удалось сосчитать, сколько раз пара произнесла «о боже, как это хорошо» и буквально корчилась от удовольствия. Оказалось, что драники сочтут вкусными «на любой планете», а бабка – «самое приятное картофельное блюдо, которое только можно представить». В общем, ничего более лестного о беларуской еде вы сегодня не увидите, это точно.

Обложка: instagram.com/eileenaldis.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тревел-блогер из Канады Эйлин Алдис запостила на своем ютьюб-канале еще одно видео о путешествии в Беларусь. Если ее предыдущий ролик посвящался минской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень услышал странный шум из-под кухни и позвал на помощь друга. Вот кого они там обнаружили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика