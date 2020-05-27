«Это безумие!»: канадцы сняли видео, как впервые едят беларускую еду

Источник материала: KYKY

Тревел-блогер из Канады Эйлин Алдис запостила на своем ютьюб-канале еще одно видео о путешествии в Беларусь. Если ее предыдущий ролик посвящался минской тусовочной улице Октябрьской (о нем мы писали здесь ), то новый – беларуской еде.

Эйлин колесит по странам вместе со своим парнем Марком. В 2017 году пара оставила дом в Канаде, продала все вещи и отправились смотреть мир. Блогеры заезжали в Норвегию, Финляндию, Россию, Польшу, Латвию и еще в кучу других мест, а зимой заглянули в Минск. Судя по всему, сейчас молодые люди вспоминают мир до пандемии и публикуют влоги, которые успели наснимать за время своих многочисленных поездок в прошлом.

Сюжет последнего ролика таков: Эйлин и Марк захотели попробовать традиционные беларуские блюда, поэтому пошли в ресторан народной кухни «Васильки» (по рекомендации их нового минского друга). И началось: нам не удалось сосчитать, сколько раз пара произнесла «о боже, как это хорошо» и буквально корчилась от удовольствия. Оказалось, что драники сочтут вкусными «на любой планете», а бабка – «самое приятное картофельное блюдо, которое только можно представить». В общем, ничего более лестного о беларуской еде вы сегодня не увидите, это точно.

Обложка: instagram.com/eileenaldis.