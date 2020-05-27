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«Ложились на землю, слышали, когда едут мотоциклы. Прятали их то под печь, то на чердак». Как семья Лавских спасла еврейских девочек во время ВОВ
Источник материала: СТВ
Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла
После расстрела у деревни Литовка выжили три еврейские девочки. До смерти напуганные, мокрые, грязные, они стучали во все двери. Под страхом смерти многие сельчане побоялись дать кров еврейским сиротам. И лишь семья Лавских пожалела несчастных.
Елена Жукова, внучка Елены Лавской, Праведницы народов мира:
Однажды кто-то всё же донёс немцам: Лавские прячут евреев. Главу семейства Александра, его жену и трёх сыновей поставили к стенке и приказали выдать евреев. Никто не проронил ни слова.
Елена Жукова:
Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь:
И то, мы знаем сотни примеров, когда жертвовали своей собственной жизнью.
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«Ложились на землю, слышали, когда едут мотоциклы. Прятали их то под печь, то на чердак». Как семья Лавских спасла еврейских девочек во время ВОВ
Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси». «Ели мы, в основном, суп. По-моему,...
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