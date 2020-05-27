Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таможенники нашли 15 тысяч пачек сигарет в цистерне с рапсовым маслом В цистерне с рапсовым маслом гродненские таможенники нашли плавающие 15 тысяч пачек сигарет. Как сообщается, железнодорожный состав шел со сборным грузом в адрес...

В цистерне с рапсовым маслом гродненские таможенники нашли плавающие 15 тысяч пачек сигарет. Как сообщается, железнодорожный состав шел со сборным грузом в адрес литовских получателей. Во время проверки вагонов лидские таможенники обратили внимание не несоответствие идентификации, которые оставил отправитель. При взгляде глубже и нашелся плавающий нелегальный груз. Табачные изделия были обернуты в полиэтилен и обмотаны скотчем. Из брикетов, которые буквально плавали в масле, извлечено 15 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость табака составила 16,5 тысячи рублей. Кто внес коррективы в состав, не сообщается.