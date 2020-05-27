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Таможенники нашли 15 тысяч пачек сигарет в цистерне с рапсовым маслом

27.05.2020 19:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В цистерне с рапсовым маслом гродненские таможенники нашли плавающие 15 тысяч пачек сигарет. Как сообщается, железнодорожный  состав шел со сборным грузом в адрес литовских получателей. Во время проверки вагонов лидские таможенники обратили внимание не несоответствие идентификации, которые оставил отправитель. При взгляде глубже и нашелся плавающий нелегальный груз. Табачные изделия были обернуты в полиэтилен и обмотаны скотчем. Из брикетов, которые буквально плавали в  масле, извлечено 15 тысяч пачек сигарет.  Общая стоимость табака составила 16,5 тысячи  рублей. Кто внес коррективы в состав, не сообщается. 

 
 
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В цистерне с рапсовым маслом гродненские таможенники нашли плавающие 15 тысяч пачек сигарет. Как сообщается, железнодорожный  состав шел со сборным грузом в адрес...
 
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