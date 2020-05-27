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Готовить футболки или зонты? Какая погода будет в Беларуси в последние дни мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси до конца месяца будет тепло, но прогнозируются грозы.
Как
Ночью ветер северный (2-5 м/с), днём – северо-восточный (4-9 м/с). В тёмное время суток похолодает до +7… +10°C, днём потеплеет до +20… +22°C.
29 мая ночью по юго-восточной половине, днём на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7… +14°C, днём – поднимется до +14… +20°C.
30 мая дожди пройдут почти по всей республике, днём по юго-востоку сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы и усиление ветра порывами 15-18 м/с. В тёмное время суток воздух охладится до +8… +15°C, в светлое время суток воздух нагреется до +13… +20°C. На восточных территориях потеплеет до +23°C.
31 мая ночью на большей части территории страны, днём в основном по юго-восточной половине ожидаются осадки. Местами возможны грозы и усиление ветра порывами 15-20 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7… +14°C, днём – поднимется до +12… +19°C. В отдельных районах воздух нагреется до +22°C.
Ранее Белгидромет рассказал, что в мае температура воздуха холоднее нормы на 4-5 градусов.
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Новости Беларуси. В Беларуси до конца месяца будет тепло, но прогнозируются грозы. Как сообщает Белгидромет, 28 мая в республике ожидается переменная облачность....
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