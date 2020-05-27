Под Скиделем велосипедист упал на дорогу и ударился о колесный диск бетономешалки. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб при столкновении с грузовым автомобилем в Скидельском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 27 мая, около 14.15, на 4-м километре трассы Сахарный завод — Обухово — Плавы. Здесь 61-летний велосипедист при встречном разъезде с бетономешалкой потерял управление и упал на дорогу, ударившись головой о колесный диск грузовика.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.