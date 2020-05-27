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Под Скиделем велосипедист упал на дорогу и ударился о колесный диск бетономешалки. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб при столкновении с грузовым автомобилем в Скидельском районе,
Происшествие случилось 27 мая, около 14.15, на 4-м километре трассы Сахарный завод — Обухово — Плавы. Здесь 61-летний велосипедист при встречном разъезде с бетономешалкой потерял управление и упал на дорогу, ударившись головой о колесный диск грузовика.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 27 мая, около 14.15, на 4-м километре трассы Сахарный завод - Обухово - Плавы.
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