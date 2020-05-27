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Как пройдут выпускные вечера в школах и вступительные экзамены в вузах Беларуси?

27.05.2020 20:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как пройдут выпускные вечера в школах и вступительные экзамены в вузах Беларуси?

Совсем немного времени осталось до выпускных и последних звонков в школах и до вступительной кампании в вузах. Понятно, что ситуация наложила свой отпечаток на происходящее, но все же, как именно в этом году прощаются со школой выпускники и идут в вузы абитуриенты?  

Напомним, недавно Министерство образования рекомендовало отменить по стране последние звонки и выпускные вечера. Это, наверное, первый такой случай в нашей республике с 1945 года – без прощальных звонков.

Кроме того, учебный год завершается 30 мая, потом – выпускные экзамены… Однако последняя четверть в школах получилась, скажем так, не вполне продуктивной. У кого-то полноценно заниматься просто не получилось, кто-то болел… Будут ли скорректированы в связи с этим выходные баллы и в какой форме рекомендуют проводить традиционное прощание со школой, рассказал эксперт в студии программы «Объективно» – директор Республиканского института контроля знания Юрий Миксюк. 

Подробности в видео


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Совсем немного времени осталось до выпускных и последних звонков в школах и до вступительной кампании в вузах. Понятно, что ситуация наложила свой отпечаток на...
 
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