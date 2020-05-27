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Фотофакт: в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за Тихановскую

27.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 мая в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни").


Очередь в Могилёве / Скриншот с видео

27 мая в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни"). Ранее подобные очереди были в Минске, Слуцке и Барановичах, пишет euroradio.fm

Стоят четыре больших очереди, в каждой примерно по 100 человек. Некоторые могилевчане пришли семьями.

Также там собирают подписи за других потенциальных кандидатов — за Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева и Николая Козлова.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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27 мая в Могилёве сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены видеоблогера Сергея...
 
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