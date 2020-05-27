IT, телеком и финансовый сектор. Темпы роста номинальной начисленной зарплаты выросли в регионе

Источник материала: Вороновская газета





в апреле 2020 года составила 1020,6 рубля. Темп роста к апрелю минувшего года – 106,2 процента. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Гродненской областигода составила 1020,6 рубля. Темп роста к апрелю минувшего года – 106,2 процента.

Что касается ситуации в целом по стране, лидирует традиционно столица: средняя зарплата минчан в апреле достигла 1720,4 рубля (104,4 процента). В Минской области она составила 1159,8 рубля (103,8 процента), Гомельской – 1051,5 (105 процентов), Витебской – 1027,7 (108,1 процента), Брестской – 1009 (105,4 процента), Могилевской – 968 (105,3 процента).

Больше всего в апреле текущего года в Беларуси получали работники таких сфер, как информационные технологии и информационное обслуживание, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, деятельность в области телекоммуникаций, производство кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области, производство химических продуктов, научные исследования и разработки в области технических наук.

Подготовила Алеся РОБАК

https://grodnonews.by/