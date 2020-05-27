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Как проходят кампании малоизвестных потенциальных кандидатов?

27.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Праздник в деревне, «время Че» и 37 тысяч подписей. Заявления Цепкало и Бабарико почти ежедневно цитируются СМИ, на пикеты Тихановского приходят тысячи людей, спарринг-партнер Гайдукевич вообще снялся с выборов.

Как проходят кампании малоизвестных потенциальных кандидатов?
Фото: VASILY FEDOSENKO / Reuters / Forum
 Тем временем немного известно о деятельности других потенциальных кандидатов на президентство, чьи инициативные группы зарегистрировала ЦИК.

Журналисты Белсат расспросили представителей четырех не самых известных широкой общественности кампаний, чем те собираются привлечь подписантов и действительно ли рассчитывают выйти в финал.

Наталья Кисель: Собрали более 37 тысяч подписей

Руководитель инициативной группы Натальи Кисель – Сергей Штода – заявил belsat.eu, что с начала компании за предпринимателя подписались более 37 тысяч раз.


Наталья Кисель. Фото: 8region.by

«Сегодня по состоянию на 12 часов мне сообщили, что 37 с чем-то тысяч подписей было. У нас день нормально, день не очень. Есть некоторые районы, которые вовремя не присылают цифры», – рассказал он.

Штода (который возглавляет координационный совет Ассоциации грузоперевозчиков) объясняет: основную часть подписей собирают «на трассах и на границе возле КПП».


Фото: Сергей Штода

«Мы принципиально не будем ставить пикеты в таких местах как Комаровка, потому что у многих в подсознании, что раз президентские выборы или парламентские – обязательно пикет должен быть у Комаровки. А вот мы этого делать не будем ни разу!», – говорит он.

Спрашиваем, будет ли пикет в Минске в ближайшее время.


«В Минске мы спланируем не то чтобы пикет, а так, пообщаться… Мы вот сегодня с Наташей на Серебрянке заходили в «Васильки» пообедать, вышли и на входе устроили небольшую акцию, к нам люди подходили. А так у нас подписи собирают онлайн постоянно».

По словам Штоды, только за выходные он лично в своем районе собрал 260 подписей соседей. Как удалось достичь такой цифры при том, что в инициативную группу входят всего 146 членов?

«У нас 146 только официальных членов инициативной группы, но у нас есть неофициальные. Это водители и тому подобное. Вот мне говорят «нельзя», а я спрашиваю: «Ну кто у тебя запрашивает то удостоверение [члена инициативной группы], которое лежит неизвестно где!» Проходит человек, видит, собирают подписи, ему все равно есть у тебя удостоверение или нет», – утверждает Штода.

Спрашиваем, где конкретно в Минске проходит сбор подписей волонтерами, Сергей Штода просит не называть места.

«Мы не хотим привлекать внимание, чтобы нам не мешали», – добавляет он.

Александр Таболич: «Неформалы» и счастливый номер 13

Тату-мастер Алесь Таболич, который ранее говорил, что зарегистрировался «по приколу» (его полное имя – Александр Григорьевич), теперь планирует пикеты не только в Минске, но и в регионах. Его инициативная группа самая маленькая из всех: только 116 человек.


Алесь Таболич. Фото — Наша Ніва

Сказать, сколько подписей уже собрано, Таболич пока не может.

«Знаете, у нас инициативная группа более неформальная – каждый человек взял на себя ответственность… Мы просто должны потом собраться на неделе и выяснить, сколько реально собрано этих подписей. На данный момент мы планируем поехать поработать в регионы – в Гомельскую область, а в понедельник провести пикет в Минске на Каменной Горке»

Пока команда Таболича провела всего один пикет – в минувшее воскресенье у Комаровского рынка, где собрались тысячи желающих поддержать Светлану Тихановскую.

«Я по приколу выдвинулся и, как мне кажется, по приколу меня и зарегистрировали. А когда Ермошина сказала, что номер 13, под которым я шел, ей нравится, я подумал: почему бы мне не вести дальше свою политику культурную и делать все усилия, чтобы все-таки собирать подписи до конца», – рассуждает Таболич.

Он признает, что «набрать 100 тысяч подписей почти невозможно», но продолжает собирать волонтеров, которые помогли бы ему достичь этой цели.

Юрий Ганцевич: вертолетная площадка для Лукашенко

Фермер Юрий Ганцевич – 44-летний беспартийный собственник агроусадьбы «На воде», что в агрогородке Поколюбичи на Гомельщине – интервью журналистам сейчас раздает не очень охотно. Ранее он заявлял, что собирается быть «запасным вариантом Тихановского», так как их позиции совпадают. В его инициативную группу входят 173 человека.

Ганцевич называет себя «народным депутатом», а обращения к сторонникам он публикует на своем ютуб-канале «Приключения козы Машки».

В одном из последних видео блогер пригласил Александра Лукашенко на свои пикеты по сбору подписей, которые пройдут в Поколюбичах на выходных. Цель – продемонстрировать ему свои успехи в сфере агроэкотуризма. Он пообещал «культурный праздник с конкурсами и разнообразными развлечениями».

«Для вас будет подготовлена вертолетная площадка. Я готов предоставить все подробности и план мероприятия для более детального обсуждения. Сердечно приглашаю вас, Александр Григорьевич, и очень надеюсь увидеть вас на моем пикете и разделить со мной этот праздник», – заявил Ганцевич.

На просьбу корреспондента нашего телеканала поговорить о его компании, Юрий Ганцевич отвечает: «Все переговоры будут на моих пикетах – в пятницу, субботу и воскресенье. А теперь у меня нет времени разговаривать, я коров по полю гоню». После этого фермер положил трубку, не прощаясь.

Команда Сергея Череченя: едем в регионы

Председатель Партии «Белорусская Социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень со своей командой ранее объявили, что рассчитывают выставлять по 46 пикетов ежедневно по всей Беларуси. Первый пикет прошел 21 мая у Комаровского рынка в Минске. Инициативная группа насчитывает 1 127 человек.

Один из лозунгов кампании Череченя – «Время перемен! Время ЧЕ!». Одноименный ютуб-канал был создан еще в конце апреля – сейчас там 7 видеороликов и около 180 подписчиков. К тому же, Черечень создал свой сайт, где можно узнать его биографию, ознакомиться с предварительной предвыборной программой и заполнить анкету волонтера.

«На данный момент мы еще не подбивали общую цифру собранных подписей, но последние цифры по состоянию на 25 мая были где-то около 10 тысяч», – сказал пресс-атташе Череченя Олег Чумаков.


По его словам, пикеты были проведены во всех областных центрах и во многих районных – «от 20 до 30 пикетов».

«Возможно, сейчас работают не все заявленные пикеты, но, насколько я знаю, стартовали они во всех местах, где анонсировались».

В ближайшие дни в Минске пикетов не планируется – команда поехала в регионы. В среду в Бресте подписи начали собирать в 14 часов. А в четверг Сергей Черечень будет лично присутствовать на пикетах в Речице (в 11.00) и в Гомеле (в 16.00). В следующий раз команда Череченя подсчитает подписи 28 мая.

***
Напомним, в мае ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты. Выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Праздник в деревне, «время Че» и 37 тысяч подписей. Заявления Цепкало и Бабарико почти ежедневно цитируются СМИ, на пикеты Тихановского приходят тысячи людей,...
 
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