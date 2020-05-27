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Не поверите, в Белорусском морском пароходстве есть один корабль

27.05.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже полтора десятка лет в Беларуси существует морское пароходство. Оно распоряжается одним кораблём, который называется “Надежда”.


“Надежда” Белорусского морского пароходства / gp.by

Судно используется для перевозки грузов в Украине.

Несмотря на то, что “Надежда” принадлежит морскому пароходству, она выходило в море только один раз — в 2019 году, когда ячмень из Таврийска нужно было перегрузить на сухогруз, стоявший на внешнем рейде николаевского порта.

Белорусское морское пароходство планирует развиваться. На 320 тысяч рублей от Минтранса “Надежду” в этом году модернизировали: расширили грузовой трюм, оснастили более мощными силовыми установками.

“Надеемся, что, увеличив быстроходность и грузоподъемность судна, в текущем году сможем резко увеличить объем экспорта услуг”, — рассказывает газете “Белорусы и рынок” директор Белорусского морского пароходства Андрей Касьянюк. В 2019 году “Надежда” перевезла 10,2 тысяч тонн различных грузов, экспорт услуг составил более $80 тысяч. 

В планах “Надежды” — рейсы между Мозырем и Киевом. “Ниже Киева пока не можем уйти, так как Каневский шлюз сейчас на ремонте, — продолжает Андрей Касьянюк. — Но украинская сторона пока не выполнила обещанных работ по углублению дна. Если все будет сделано, то из Киева будем возить зерновые, а из Мозыря — металлопрокат, удобрения, стройматериалы и продукцию наших нефтехимических предприятий”.

Ещё у Беларуси есть промысловый флот. Он тоже представлен только одним судном, которое называется ПСТ МК-0551 “Брест”, а до того именовалось “Конотоп”. С февраля 2017 года корабль находится в собственности ООО СП “Союзрыба”, среди учредителей которого — белорусско-германское ООО СП “Санта Бремор”.
 
 
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Уже полтора десятка лет в Беларуси существует морское пароходство. Оно распоряжается одним кораблём, который называется “Надежда”.
 
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