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В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

27.05.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неожиданная находка в центре Витебска. При строительстве теплотрассы рабочие наткнулись на фундамент строения XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

При раскопках удалось обнаружить и металлические части ворот, замки, изразцы и старинные кирпичи. Примечательно, что кладка располагается недалеко от остатков еще одного исторического строения – гостиницы Брози, в которой была лавка тестя самого Шагала.  

Как связаны между собой, спрятанные в культурном слое остовы зданий – только предстоит узнать археологам. Строители же должны решить, как продолжить ремонтные работы в историческом центре города.  

Анастасия Бут разбиралась в ситуации.  

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Гостиница Брози, построенная в конце XIX века, была лучшей в городе. Здание гостиницы выглядело весьма эффектно, постояльцев всегда было много. Но, простояв чуть более 50 лет, здание гостиницы во время Второй мировой войны было полностью разрушено.   

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

В начале 2000-х даже существовал проект по восстановлению гостиницы в историческом центре Витебска. Увы, найти инвесторов не удалось.  

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Анастасия Бут, корреспондент:  
Почти целый этаж в здании занимал магазин часов и ювелирных украшений семьи Розенфельд. Фамилия в Витебске, да и во всем мире, известная благодаря дочке ювелира Белле. Именно она была музой и женой известного художника-авангардиста, нашего земляка Марка Шагала.  

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В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Предполагалось, что гостиница не примыкала к соседнему зданию. И там был просто выход к реке Витьба. Потому при замене теплотрассы не надеялись наткнуться на кладку уже XVIII века.  

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Тем не менее, готовились к любому исходу. Разрешение на работы выдало Министерство культуры, так как это историческая часть Витебска. С оговоркой: только под присмотром археологов.  

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В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Алексей Белоусов, представитель Института истории НАН Беларуси:  
Заказчик обращается в институт истории, ему на основании дозвола, выданного Министерством культуры, обращается в институт истории для того, чтобы археологи на месте видели. Мы же тоже под землю не можем посмотреть. А уже   начали вскрывать существующую теплосеть, шли по существующей и уже участок открылся, который новый.  

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Вполне возможно, что на подвалах XVIII века частично стояло то самое здание века XIX. Доказать или опровергнуть сей факт еще предстоит архитекторам и археологам. Заодно определить точное месторасположение гостиницы Брози, ведь до этих дней в этой части Витебска ни разу не вскрывали культурный слой.  

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?

Евгений Колбович, архитектор-реставратор, аттестованный специалист Министерства культуры Беларуси:  
Из-за чего весь сыр-бор. В средневековой застройке одно из зданий выходило на бывшую Подвинскую. Потом, когда были разработаны регулярные планы, оно было снесено, верхняя часть. Скорее всего, там что-то осталось.  

В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?
 
Сейчас строительные работы на бывшей Рынковой площади Витебска приостановлены. Специалисты, оказавшись на стыке интересов прошлого и будущего, активно обсуждают, что делать дальше.   

Люди в материале: Алексей Белоусов, Анастасия Бут, Евгений Колбович

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Неожиданная находка в центре Витебска. При строительстве теплотрассы рабочие наткнулись на фундамент строения XVIII века, сообщили в программе...
 
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