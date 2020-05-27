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В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неожиданная находка в центре Витебска. При строительстве теплотрассы рабочие наткнулись на фундамент строения XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При раскопках удалось обнаружить и металлические части ворот, замки, изразцы и старинные кирпичи. Примечательно, что кладка располагается недалеко от остатков еще одного исторического строения – гостиницы Брози, в которой была лавка тестя самого Шагала.
Как связаны между собой, спрятанные в культурном слое остовы зданий – только предстоит узнать археологам. Строители же должны решить, как продолжить ремонтные работы в историческом центре города.
Гостиница Брози, построенная в конце XIX века, была лучшей в городе. Здание гостиницы выглядело весьма эффектно, постояльцев всегда было много. Но, простояв чуть более 50 лет, здание гостиницы во время Второй мировой войны было полностью разрушено.
В начале 2000-х даже существовал проект по восстановлению гостиницы в историческом центре Витебска. Увы, найти инвесторов не удалось.
Анастасия Бут, корреспондент:
Предполагалось, что гостиница не примыкала к соседнему зданию. И там был просто выход к реке Витьба. Потому при замене теплотрассы не надеялись наткнуться на кладку уже XVIII века.
Тем не менее, готовились к любому исходу. Разрешение на работы выдало Министерство культуры, так как это историческая часть Витебска. С оговоркой: только под присмотром археологов.
Алексей Белоусов, представитель Института истории НАН Беларуси:
Вполне возможно, что на подвалах XVIII века частично стояло то самое здание века XIX. Доказать или опровергнуть сей факт еще предстоит архитекторам и археологам. Заодно определить точное месторасположение гостиницы Брози, ведь до этих дней в этой части Витебска ни разу не вскрывали культурный слой.
Евгений Колбович, архитектор-реставратор, аттестованный специалист Министерства культуры Беларуси:
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В Витебске строители наткнулись на фундамент XVIII века. Причём тут Шагал и лучшая гостиница города?
Новости Беларуси. Неожиданная находка в центре Витебска. При строительстве теплотрассы рабочие наткнулись на фундамент строения XVIII века, сообщили в программе...
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