В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня, но открывают парки и стадионы

Из разъяснений на сайте мэра следует, что с 1 июня 2020 года столичные власти "начинают второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки".





"С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом", - говорится в сообщении мэра.









Заниматься спортом на свежем воздухе можно будет ежедневно до 9:00 утра, на пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день по графику, опубликованному на mos.ru.





newsru.com "Прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня. После этого будет принято решение о том, можно ли разрешать прогулки без ограничений, пишет







