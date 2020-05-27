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Почему не стоит беспокоиться из-за жуков в клубнике, объяснил эксперт

27.05.2020 21:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему не стоит беспокоиться из-за жуков в клубнике, объяснил эксперт

Жуки, ползающие по клубнике ничего опасного из себя не представляют, это нормальное явление, считают эксперты, несмотря на то, что недавно в TikTok появился видеоролик, который предполагает иное.

Видео. Где показан способ очистки клубники от жуков, стало настоящим хитом в соцсети. На кадрах девушка показала, как оставила ягоду в соленой воде на полчаса, после этого из клубники выползли жуки и червяки. Ее примеру последовали другие пользователи, которые тоже поделились роликами, где проверили, выползут ли жуки из клубники, если положить ее в соленую воду на 30 минут.

Как сообщает телеканал CNN, видеозаписи с хэштегом #strawberrybugs собрали более 11,8 миллионов просмотров.

Если, узнав о жуках в ягодах, вы потеряли аппетит, то вы не одиноки. Однако, как отмечает телеканал, правда в том, что, по словам некоторых экспертов, эти жуки безвредны и, скорее всего, присутствуют на всех ваших любимых фруктах и овощах.

«Если вы едите свежие продукты, вы едите жуков, – сказал CNN Грег Лоеб, энтомолог и профессор Корнелльского университета. – Иногда мы, энтомологи, шутим, что, это просто немного больше белка».

По словам эксперта, многие наверняка съедали этих жучков раньше и не замечали, а даже замачивая годы в соленой воде, вы не гарантируете себе, что никогда не положите жука в рот.

«Суть в том, что на ваших фруктах есть организмы, и даже если они причиняют людям дискомфорт, они, определенно не навредят им. Съев этих жуков, вы ничем не заболеете», – добавил профессор.

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Жуки, ползающие по клубнике ничего опасного из себя не представляют, это нормальное явление, считают эксперты, несмотря на то, что недавно в TikTok появился...
 
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