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Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В мире хватает схем, в которых ставку делают на доверчивость людей. Им звонят, предлагают товар, в нашем случае – три товара в подарок к майским праздникам. Но важный момент – доставка по почте наложенным платежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приятный женский голос сообщает не менее приятную весть. Вы – тот самый счастливчик, который выиграл два флакона оригинальной туалетной воды, а после их получения ещё и сотовый телефон либо автомобильный пылесос на выбор.
Но при этом предупреждают: за подарок вы ничего не платите, а вот услуги компании и почты будьте добры оплатить. Почти 39 рублей за одну посылку.
Максим Тютеньков:
В тот же день на почте, помимо Татьяны, такие же посылки забрали еще 4 человека. А вот касательно туалетной воды: производитель действительно Россия, но один из главных компонентов закуплен во Франции. На днях с этим же заманчивым предложением позвонили и мне.
Кристина Федорович, корреспондент:
Внутри коробки с адресом отправителя: улица Новая, дом 0 – продолжение игры. Следующая посылка – телефон или пылесос. Но с ремаркой: самому с компанией связаться невозможно. Обратную связь долго ждать не пришлось. Девушка лихо предлагает оформить доставку телефона – хотите желтого цвета, хотите красного – на любой вкус, а главное – с двумя сим-картами и на 16 Гб. Насчет гаджета я обещала подумать, но вот вопрос цены все-таки остаться незамеченным не смог.
Получить ответы на вопросы, которые не входят в перечень стандартных, мы не смогли. Да, именно такой файл выдают каждому при приеме на так называемую работу. Если вдруг на том конце провода формулировка вопроса не попадает под этот разряд, по инструкции ответ один: мне неизвестно, это не входит в мои полномочия.
Павел Зыгмантович, психолог:
А это переписка с работодателем. За 1 заказ оператор получает 2 рубля, в день нужно сделать 250 звонков, из них будет 15-20 заказов (видимо, это уже проверенная временем статистика). А дальше инструкция у всех одинаковая, только вот, видимо, в ней забыли про пункт «совесть».
Кристина Федорович, корреспондент:
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Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?
Новости Беларуси. В мире хватает схем, в которых ставку делают на доверчивость людей. Им звонят, предлагают товар, в нашем случае – три товара в подарок к майским...
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