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Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

27.05.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В мире хватает схем, в которых ставку делают на доверчивость людей. Им звонят, предлагают товар, в нашем случае – три товара в подарок к майским праздникам. Но важный момент – доставка по почте наложенным платежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Накануне девушка-оператор сообщила такую приятную новость и Кристине Федорович, которая не смогла пройти мимо и разобралась в ситуации.   

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Приятный женский голос сообщает не менее приятную весть. Вы – тот самый счастливчик, который выиграл два флакона  оригинальной туалетной воды, а после их получения ещё и сотовый телефон либо автомобильный пылесос на выбор.  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Но при этом предупреждают: за подарок вы ничего не платите, а вот услуги компании и почты будьте добры оплатить. Почти 39 рублей за одну посылку.   

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Максим Тютеньков:  
Полгода назад позвонили моей маме и сказали, что она выиграла мобильный телефон и духи «Французский аромат». Мама сначала в это не поверила, однако слова оператора звучали настолько правдоподобно, что через некоторое время в нашем почтовом ящике оказалось извещение, в котором было написано о необходимости оплатить наложенный платеж. Нас об этом сразу же предупреждали. На почте мама сразу же решила открыть посылку вместе с сотрудниками, но перед тем, как ее открыть, надо было оплатить наложенный платеж. После того как они открыли, мама перевернула коробку с духами, она увидела, что там написано «производство – Российская Федерация», но никак не Франция. После чего мы сразу же написали заявление в милицию.  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

В тот же день на почте, помимо Татьяны, такие же посылки забрали еще 4 человека. А вот касательно туалетной воды: производитель действительно Россия, но один из главных компонентов закуплен во Франции. На днях с этим же заманчивым предложением позвонили и мне.   

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Кристина Федорович, корреспондент:
Извещение я получила, все, как и обещали, наложенный платеж: 38 р 90к. Пойдем забирать подарок.  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?


Вот он истинный момент: напомню, я выиграла две туалетные воды прямиком из Франции. Запах свежий, ненавязчивый и очень долго держится. По крайней мере, так обещали. Довольно объемная: 583 грамма. И здесь действительно духи. Только вот в сумме эти же духи в обычном магазине стоят в 2,5 раза дешевле, чем так называемый подарок.  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Внутри коробки с адресом отправителя: улица Новая, дом 0 – продолжение игры. Следующая посылка – телефон или пылесос. Но с ремаркой: самому с компанией связаться невозможно. Обратную связь долго ждать не пришлось. Девушка лихо предлагает оформить доставку телефона – хотите желтого цвета, хотите красного – на любой вкус, а главное – с двумя сим-картами и на 16 Гб. Насчет гаджета я обещала подумать, но вот вопрос цены все-таки остаться незамеченным не смог.  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Получить ответы на вопросы, которые не входят в перечень стандартных, мы не смогли. Да, именно такой файл выдают каждому при приеме на так называемую работу. Если вдруг на том конце провода формулировка вопроса не попадает под этот разряд, по инструкции ответ один: мне неизвестно, это не входит в мои полномочия.  

Павел Зыгмантович, психолог:
Они делают упор не просто на получении подарка, а это как пробный шар – первый, не самый главный подарок, он не самый большой. Потом что-то будет гораздо больше. И когда человек сравнивает: 38,90 рублей и телефон с двумя симками, пылесос, а там, глядишь, и автомобиль – ну как-то не очень дорого, и хочется все это получить на халяву. 

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

А это переписка с работодателем. За 1 заказ оператор получает 2 рубля, в день нужно сделать 250 звонков, из них будет 15-20 заказов (видимо, это уже проверенная временем статистика). А дальше инструкция у всех одинаковая, только вот, видимо, в ней забыли про пункт «совесть».  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?


Елена Кучинская, юрист Минского общества потребителей:  
По закону они как бы вводят вас в заблуждение, можно говорить даже об обмане покупателя. Вам предлагают подарок, вы идете, чтобы получить свой подарок, подарок предполагает его безвозмездность. Когда вы платите за подарок намного больше, чем стоит сама пересылка – это уже обман. Обман – это правонарушение, которое наказывается в соответствии с законодательством об административных правонарушениях и также предусмотрено уголовным кодексом.  

Белорусам звонят, предлагают товар в подарок. Но за доставку придётся заплатить: как не стать жертвой обмана?

Кристина Федорович, корреспондент:
И, как сказала девушка-оператор в ходе разговора: сохраняйте почтовый чек – и вы как потребитель защищены. Так вот, сохраняйте бдительность и тогда вы уж точно не попадетесь на удочку подобного рода подарков.   

Люди в материале: Павел Зыгмантович, Кристина Федорович, Елена Кучинская, Максим Тютеньков

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В мире хватает схем, в которых ставку делают на доверчивость людей. Им звонят, предлагают товар, в нашем случае – три товара в подарок к майским...
 
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