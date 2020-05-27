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Бригады сотрудников активно патрулируют озера страны во время нереста рыбы

27.05.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бригады сотрудников активно патрулируют озера страны во время нереста рыбы

В Витебской области проходит масштабный мониторинг на самых крупных озерах региона. В помощь местным инспекторам – большой десант экипажей, которые помогают и на воде, и на земле. Во время нереста в регионе применили новый подход в борьбе с браконьерами: разрезая воду, лёгкий катер утюжит Лукольское озеро уже сутки. В Витебской области именно крупные водоемы во время нереста – под особым контролем. 

На таком крупном озере, как Лукомльское, одна группа инспекторов не воин. Порой чтобы добраться с одного берега на другой надо, даже на таком быстром катере 10 минут, поэтому сегодня здесь дежурство несут сразу шесть бригад. Тактику массового десанта на один водоём применили впервые, только так можно взять под контроль всю береговую линию, а здесь она почти 40 километров. На малой глубине – стоп моторы, ведь во время нереста рыба идёт на мелководье и именно здесь браконьеры чаще всего ставят сети. Долго искать так называемые мережи не пришлось. В воде такая конструкция простоит и неделю, ущерб природе – десятки килограммов рыбы. 

Роман Лесин, начальник Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира: «Теоретически она полностью может наполнить камеру, исходя из размеров этой мережи, ну, может быть килограммов 40».

Лукомльское озеро очень популярно у рыбаков. На берегу – крупнейшая в стране ГРЭС. Вода здесь чуть теплее, чем в других озёрах и чистая. Рыбы много. Доказательства – в еще одной сети.  

Остановить людей пытаются и словом, и штрафами. Максимальный – 1350 рублей, а вот улов уже еще считают в трёхкратном размере, за одну щуку – почти 250 рублей. Во время нереста инспекторы на озёрах дежурят сутками. На катерах, машинах, и днём, и ночью. Задержанных десятки, рекордсмен – житель Сенно – рыба потянула на 786 базовых – это больше 21 тысячи рублей. Есть и обратный пример. Василий Королёв – к озеру теперь только с удочкой. Свои сети сегодня добровольно сдал. Признаётся, когда они были под рукой, мог и сам решиться на такую рыбалку.    

Уже год, как владельцам сетей предложили добровольно сдать запрещенное орудие рыболовства, санкций к таким рыбакам не применяют. Только за 5 месяцев этого года больше 100 человек в регионе сдали сети, общая длина – почти 17 километров.    

Владимир Павлов, заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира: «Нас увидели в каждой точке озера, жители нескольких деревень увидели масштабность плавсредств на водоёме, нарушитель задумается: стоит ли ему выходить на воду, зная, что на водоёме может быть и не одна бригада».  

Благодаря такому мониторингу, вдоль и поперёк инспекторы объехали всю акваторию, успели обойти и часть берега, нашли один схрон, кто-то быстро ретировался. Сети, когда их обнаружили были еще мокрыми. Масштабный мониторинг ждёт и остальные крупнейшие озёра региона. 


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В Витебской области проходит масштабный мониторинг на самых крупных озерах региона. В помощь местным инспекторам – большой десант экипажей, которые помогают и на...
 
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