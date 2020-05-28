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На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
28.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 мая 2020 16:29 5319
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы. ФОТОФАКТ
Всё дальше от нас незабываемый день 9 мая 1945 года, когда после 1418 дней и ночей войны мир облетела самая долгожданная и радостная весть – Победа! Память о ней с годами не меркнет. Она передается от поколения к поколению, от сердца к сердцу. И мы всегда будем помнить, что советский солдат защитил от фашизма не только свою землю, но и не позволил поработить мир.
9 мая, традиционно утром в День Победы в Солигорском районе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» у развилки дороги г.п. Старобин.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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9 мая 2020 16:29 5319 На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы. ФОТОФАКТ ...
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