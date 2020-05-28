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На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.

28.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

9 мая 2020 16:29 5319

На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы. ФОТОФАКТ

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

Всё дальше от нас незабываемый день 9 мая 1945 года, когда после 1418 дней и ночей войны мир облетела самая долгожданная и радостная весть – Победа! Память о ней с годами не меркнет. Она передается от поколения к поколению, от сердца к сердцу. И мы всегда будем помнить, что советский солдат защитил от фашизма не только свою землю, но и не позволил поработить мир.

На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.

9 мая, традиционно утром в День Победы в Солигорском районе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» у развилки дороги г.п. Старобин.

Почтить память павших героев пришли председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева, Епископ Антоний, архиерей Белорусского экзархата Русской православной церкви, епископ Слуцкий и Солигорский, член Совета Республики Иван Головатый, депутаты Палаты представителей Национального собрания Юлия Мурина и Андрей Струневский, представители военного комиссариата, Солигорского ГРОЧС , РОВД, а также руководители предприятий и организаций Солигорского района, правоохранительных органов, представители общественных организаций.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с данного мероприятия.

На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.
На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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9 мая 2020 16:29 5319 На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы. ФОТОФАКТ ...
 
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