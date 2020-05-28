На Солигорщине отметили 75-летие Великой Победы.

Всё дальше от нас незабываемый день 9 мая 1945 года, когда после 1418 дней и ночей войны мир облетела самая долгожданная и радостная весть – Победа! Память о ней с годами не меркнет. Она передается от поколения к поколению, от сердца к сердцу. И мы всегда будем помнить, что советский солдат защитил от фашизма не только свою землю, но и не позволил поработить мир.