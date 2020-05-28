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В Мозырском районе от удара током погиб мужчина

28.05.2020 09:04 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия произошла на асфальтобетонном заводе. По данным СК, электрогазосварщик готовил технику для ремонтных работ. При попытке подключения аппарата к сети рабочий получил удар током и скончался на месте. Смерть наступила от остановки сердца. Следователи изучают документацию и опрашивают сотрудников предприятия.

 
 
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Трагедия произошла на асфальтобетонном заводе. По данным СК, электрогазосварщик готовил технику для ремонтных работ. При попытке подключения аппарата к сети...
 
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