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В Мозырском районе от удара током погиб мужчина
Источник материала: БTТрагедия произошла на асфальтобетонном заводе. По данным СК, электрогазосварщик готовил технику для ремонтных работ. При попытке подключения аппарата к сети рабочий получил удар током и скончался на месте. Смерть наступила от остановки сердца. Следователи изучают документацию и опрашивают сотрудников предприятия.
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Трагедия произошла на асфальтобетонном заводе. По данным СК, электрогазосварщик готовил технику для ремонтных работ. При попытке подключения аппарата к сети...
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