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В Беларуси решили не вводить наказание за неуважение к педагогу

28.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, какие изменения ждут Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Ответственность смягчили по 236 составам правонарушений.




"Снижены нижний либо верхний предел санкции", — сообщила БЕЛТА Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента. 27 мая там прошло очередное заседание межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Чуприс ей руководит.

Из упомянутых кодексов исключили полсотни статей и около 150 составов административных правонарушений. Исключалось всё то, что в последнее время не использовалось или носило формальный характер (например, нарушение сроков постановки на учёт у налоговиков). Предусмотрена возможность наложения штрафа в размере меньшем, чем нижний предел санкции — в случае, если есть значительное количество смягчающих обстоятельств. Предусмотрено вместо административной ответственности привлечение к профилактической мере — замечание или предупреждение.

Кодексы были на общественном обсуждении. Утверждается, что по инициативе людей предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания любых животных, а не только кошек и собак.

Было решено не вводить наказание за неуважение к педагогу. О том, что его могут ввести, стало известно в марте. Заявлялось, что "оскорбление учителя или проявление к нему другого явного неуважения деморализует учебный процесс". Однако именно этот вопрос вызвал споры. Победило мнение, что такая мера не даст должного результата и не будет эффективно применяться на практике.

Всего предложения в кодексы составили более 5 тысяч листов. В ближайшие дни проекты будут окончательно доработаны, проведена их криминологическая экспертиза. До 1 июня кодексы получит Администрация президента, будет сделан доклад руководителю государства. А до 1 июля их внесут на рассмотрение в Палату представителей.
 
 
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Стало известно, какие изменения ждут Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях....
 
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