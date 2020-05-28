|
В Беларуси решили не вводить наказание за неуважение к педагогу
Источник материала: Партизан
Стало известно, какие изменения ждут Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Ответственность смягчили по 236 составам правонарушений.
"Снижены нижний либо верхний предел санкции", — сообщила
Из упомянутых кодексов исключили полсотни статей и около 150 составов административных правонарушений. Исключалось всё то, что в последнее время не использовалось или носило формальный характер (например, нарушение сроков постановки на учёт у налоговиков). Предусмотрена возможность наложения штрафа в размере меньшем, чем нижний предел санкции — в случае, если есть значительное количество смягчающих обстоятельств. Предусмотрено вместо административной ответственности привлечение к профилактической мере — замечание или предупреждение.
Кодексы были на общественном обсуждении. Утверждается, что по инициативе людей предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания любых животных, а не только кошек и собак.
Было решено не вводить наказание за неуважение к педагогу. О том, что его могут ввести, стало известно в марте. Заявлялось, что "оскорбление учителя или проявление к нему другого явного неуважения деморализует учебный процесс". Однако именно этот вопрос вызвал споры. Победило мнение, что такая мера не даст должного результата и не будет эффективно применяться на практике.
Всего предложения в кодексы составили более 5 тысяч листов. В ближайшие дни проекты будут окончательно доработаны, проведена их криминологическая экспертиза. До 1 июня кодексы получит Администрация президента, будет сделан доклад руководителю государства. А до 1 июля их внесут на рассмотрение в Палату представителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, какие изменения ждут Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)