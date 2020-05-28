ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Renault и Nissan исключили слияние. Как собираются спасать альянс

28.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Renault, Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp исключили возможность слияния: автоконцерны углубят сотрудничество в разработке автомобилей для сокращения расходов и спасения проблемного альянса, сообщает Reuters.




"Плана слияния наших компаний нет", - сказал на пресс-конференции председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

Автопроизводители стремятся сэкономить, распределяя производство по системе "лидер-последователь", в которой одна компания занимает лидирующее положение в производстве определенного типа автомобиля и в определенном регионе, а другие следуют за ней.

Компании сообщили, что намерены к 2025 году производить почти половину автомобилей в рамках нового подхода и надеются сократить инвестиции в каждую модель в объеме до 40% для автомобилей по этой схеме.

Nissan возьмет на себя лидерство в Японии, Китае и Северной Америке, Renault - в Европе, России, Латинской Америке и Северной Африке, а Mitsubishi- в Юго-Восточной Азии и Океании, сообщили компании.

Руководители автопроизводителей сказали, что будут больше сосредоточены на эффективном производстве моделей, чем на объемах, в то время как ассортимент производимых автомобилей, как ожидается, сократится на 20% к 2025 году.

Сенар сказал, что новая схема принесет экономию до 20% в некоторых областях, таких как обмен технологиями.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Renault, Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp исключили возможность слияния: автоконцерны углубят сотрудничество в разработке автомобилей для сокращения расходов и спасения...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси решили не вводить наказание за неуважение к педагогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика