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Renault и Nissan исключили слияние. Как собираются спасать альянс
Источник материала: Партизан
Renault, Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp исключили возможность слияния: автоконцерны углубят сотрудничество в разработке автомобилей для сокращения расходов и спасения проблемного альянса, сообщает Reuters.
"Плана слияния наших компаний нет", - сказал на пресс-конференции председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.
Автопроизводители стремятся сэкономить, распределяя производство по системе "лидер-последователь", в которой одна компания занимает лидирующее положение в производстве определенного типа автомобиля и в определенном регионе, а другие следуют за ней.
Компании сообщили, что намерены к 2025 году производить почти половину автомобилей в рамках нового подхода и надеются сократить инвестиции в каждую модель в объеме до 40% для автомобилей по этой схеме.
Nissan возьмет на себя лидерство в Японии, Китае и Северной Америке, Renault - в Европе, России, Латинской Америке и Северной Африке, а Mitsubishi- в Юго-Восточной Азии и Океании, сообщили компании.
Руководители автопроизводителей сказали, что будут больше сосредоточены на эффективном производстве моделей, чем на объемах, в то время как ассортимент производимых автомобилей, как ожидается, сократится на 20% к 2025 году.
Сенар сказал, что новая схема принесет экономию до 20% в некоторых областях, таких как обмен технологиями.
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Renault, Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp исключили возможность слияния: автоконцерны углубят сотрудничество в разработке автомобилей для сокращения расходов и спасения...
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