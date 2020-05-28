Дом на 140 метров по цене квартиры. Вот какое крутое жилье построили в дачном поселке под Минском

Источник материала: Tut.by

Купить старую дачу под Минском и построить на участке загородное жилье, похоже, становится трендом . В этот раз мы расскажем о недорогом доме в современном стиле, возведенном по проекту архитектурной студии ZROBYM architects в садовом товариществе. Внешне он выглядит как основательное здание с монолитными перекрытиями, но на самом деле это деревянный каркасник на 140 «квадратов» по цене столичной квартиры.

В очередном видеообзоре на канале студии архитекторы Андрусь Бездарь и Алексей Кораблев подробно рассказывают, как устроен их новый объект в садовом товариществе за МКАД.

— Заказчик купил здесь участок со старой дачей и обратился к нам за проектом, — говорит Андрусь. — Новый дом сильно выбивается на фоне окружающих его дач, но мы надеемся, что домов с хорошей архитектурой здесь будет больше, а садовые товарищества со временем превратятся в полноценную застройку частных домов.



Фото предоставлено архитектурной студией

Архитекторы сразу раскрывают карты: этот дом не из бетона и блоков, как может сразу показаться, а обыкновенный каркасник, но в современном минималистском стиле и с плоской кровлей.

В нем есть консоль, которая используется как навес для машин. Авторы проекта признают, что этот узел было довольно сложно реализовать, но получилось надежно, его дополнительно усилили металлом.





Что касается цветового решения, объемы первого и второго этажей выкрашены в антрацитовый цвет, но в целом дом воспринимается как светлый за счет покрашенных в белый цвет перекрытий.

Алексей Кораблев отметил, что в строительстве было допущено несколько ошибок. Одна из них — зашивка фасада плитами ЦСП без зазора. Через месяц после покраски ошибка «вылезла» в виде трещин.

— Если вы используете ЦСП как отделку, то между листами должен быть минимум сантиметровый зазор, который нужно заделать специальным герметиком, — говорит он.



Фото предоставлено архитектурной студией

Одна из главных особенностей этого дома — продуманная планировка. На 140 «квадратах» поместились две детские и мастер-спальня, гардероб и ванная.

Практически весь первый этаж занимает гостиная, совмещенная с кухней, ее площадь — 35 м², высота потолков — три метра.

Заказчик не экономил на остеклении — здесь стоят панорамные окна с алюминиевым профилем и большой сдвижной стеклянной дверью. Правда, вид из них открывается не самый живописный: вокруг находятся дачные дома самых разных калибров и архитектурных форм. Архитекторы считают эту проблему решаемой — после того как поднимется уже высаженная изгородь из туй, вид из окна изменится. Из гостиной можно попасть на террасу, которая в летнее время будет ее продолжением.



Фото предоставлено архитектурной студией

Андрусь отметил, что в этом доме правильно сделана система отопления возле панорамных окон — под ними размещены внутрипольные конвекторы, которые зимой создают тепловую завесу, и находиться возле, по сути, стеклянной стены будет комфортно.

— Хватит надеяться на то, что ситуацию спасут теплые полы под панорамными окнами, — только конвекторы, — говорит он.

Одна из «фишек» этого дома — линейная геометрия, которая повторяется в освещении на фасаде. Позже в фасад будут вмонтированы светильники, которые будут подсвечивать его вечером.

Если говорить о стоимости такого дома, то владельцу удалось вписаться в довольно скромный бюджет из расчета 700 долларов за квадратный метр. И это со всеми коммуникациями, инженерными сетями, дорогими окнами и почти готовой отделкой.

— Минская квартира в самом дешевом доме будет стоить как минимум 800 долларов за «квадрат», — говорит Андрусь. — И по комфорту она вряд ли сравнится с этим загородным домом.

Стоит все же заметить, что не все будут готовы жить в садовом товариществе.