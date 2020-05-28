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Шесть человек погибли и три пострадали при стрельбе в Саудовской Аравии
Источник материала: ОНТ
В провинции Асир (Саудовская Аравия) произошла перестрелка между членами двух враждующих семей. В результате погибли шесть человек, еще трое были ранены. Подробности
Уточняется, что все погибшие являлись подданными Саудовской Аравии. Правоохранители изъяли оружие и начали расследование.
По версии следствия, перестрелка не связана с терроризмом.
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В провинции Асир (Саудовская Аравия) произошла перестрелка между членами двух враждующих семей. В результате погибли шесть человек, еще трое были ранены....
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