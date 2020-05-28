Шесть человек погибли и три пострадали при стрельбе в Саудовской Аравии

Источник материала: ОНТ

В провинции Асир (Саудовская Аравия) произошла перестрелка между членами двух враждующих семей. В результате погибли шесть человек, еще трое были ранены. Подробности сообщает Associated Press.

Уточняется, что все погибшие являлись подданными Саудовской Аравии. Правоохранители изъяли оружие и начали расследование.

По версии следствия, перестрелка не связана с терроризмом.

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