|
БЕЛАЗ провел испытания самосвала с экологичным двигателем Stage 5
Источник материала: ОНТ
Производительность, мощность, экономичность и надежность. Новый 60-тонный БЕЛАЗ с экологичным двигателем евростандарта успешно прошел испытание в Польше.
На самосвале установлен 16-литровый мотор мощностью почти 800 лошадиных сил. Он полностью соответствует европейским экологическим требованиям. Испытания проходили в карьере одной из крупнейших европейских компаний по добыче щебня и производству цемента. Её специалисты отмечают хорошие перспективы белорусских самосвалов на европейском рынке. Рассматривают и вопрос о закупке в течение года еще одного БЕЛАЗа с аналогичным двигателем.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производительность, мощность, экономичность и надежность. Новый 60-тонный БЕЛАЗ с экологичным двигателем евростандарта успешно прошел испытание в Польше. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)