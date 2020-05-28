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БЕЛАЗ провел испытания самосвала с экологичным двигателем Stage 5

28.05.2020 08:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЕЛАЗ провел испытания самосвала с экологичным двигателем Stage 5

Производительность, мощность, экономичность и надежность. Новый 60-тонный  БЕЛАЗ с экологичным двигателем евростандарта успешно прошел испытание в Польше. 

На самосвале установлен 16-литровый мотор мощностью почти 800 лошадиных сил. Он полностью соответствует европейским экологическим требованиям. Испытания проходили в карьере одной из крупнейших европейских компаний по добыче щебня и производству цемента. Её специалисты отмечают хорошие перспективы белорусских самосвалов на европейском рынке. Рассматривают и вопрос о закупке в течение года еще одного БЕЛАЗа с аналогичным двигателем.

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Производительность, мощность, экономичность и надежность. Новый 60-тонный  БЕЛАЗ с экологичным двигателем евростандарта успешно прошел испытание в Польше.  На...
 
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