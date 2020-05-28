25 лет назад произошло землетрясение в Нефтегорске

Источник материала: Tut.by

25 лет назад, в ночь с 27 на 28 мая 1995 года, мощное землетрясение уничтожило поселок нефтяников Нефтегорск на Сахалине. Тогда погибли 2040 человек, а экономический ущерб составил более двух триллионов неденоминированных российских рублей (более 400 миллионов долларов). Поселок, в котором проживали около 3200 человек, был просто стерт с лица земли. 42.TUT.BY вспоминает эту трагедию.



Источник: vagcel.ru

1995 год отличался небывалой сейсмической активностью на Тихом океане. Так, 17 января произошло одно из сильнейших землетрясений в истории Японии, когда в городе Кобе погибли 6434 человека. Российские сейсмологи ожидали толчки и на Дальнем Востоке, на Камчатке, но вот землетрясения на севере Сахалина не ждал никто: эта область считалась менее сейсмоопасной, чем южная часть или Курилы. К тому же за годы, прошедшие с развала Союза, обширная сеть сахалинских сейсмостанций пришла в негодность.

Поэтому то, что произошло далее, застало местных жителей врасплох. В ночь с 27 на 28 мая в 01 час 04 минуты в северной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера.

В книге «Вот пришло землетрясение. Факты, причины, гипотезы и последствия» говорится, что в эпицентре интенсивность колебаний достигала 10 баллов. Кроме того, землетрясение сильно ощущалось в близлежащем городе Оха и поселках Восточный-1, Колендо, Москальво, Некрасовка, Ноглики, Сабо и Эхаби.

«Или я спасу двух человек, или сделаю все, чтобы скорее пришла помощь для всех остальных»



Источник: earth-chronicles.com

Одним из первых в разрушенный город вошел Виктор Новоселов, который в 1995-м руководил Нефтегорским отделением милиции и жил в поселке Сабо в 26 километрах от Нефтегорска. Он проснулся той ночью от того, что упал с кровати: все вокруг дрожало. Виктор быстро вывел семью из дома, развел костер для жены и детей, а сам сел в машину и поехал в Нефтегорск. Причем ему пришлось вернуться и взять доски, которые должны были заменить разрушенный толчками мост.

Когда он увидел завалы на месте знакомого поселка, то пришел в ужас. Но как служитель закона Виктор знал, что ему придется взять себя в руки, вернуться в Сабо (в Нефтегорске уже не было ни электричества, ни связи) и вызвать подмогу.

Милиционер пробирался через дымящиеся развалины, когда прямо на машину бросилась какая-то женщина. Она кричала и требовала, чтобы ее детей вытащили из-под завалов. «Пришлось пересилить эмоции и, оттолкнув женщину с дороги, ехать дальше. Или я спасу двух человек, или сделаю все, чтобы скорее пришла помощь для всех остальных», — вспоминал Виктор Эньевич в 2002-м в интервью «Известиям».

Другим человеком, сообщившим о трагедии, стал Андрей Глебов — старший сержант милиции. Он чудом уцелел после падения с пятого этажа своей разрушенной квартиры, сумел самостоятельно выбраться из завала и направился в здание РОВД — однако оно, как и все вокруг, лежало в руинах (позже выяснилось, что из 14 сотрудников погибли девять, а пятеро получили ранения).

Так как связи с Большой землей не было, Глебов отправился на уцелевшем вездеходе в Сабо, откуда и сообщил о произошедшем в Оху. После этого Андрей вернулся в поселок и помогал вытаскивать пострадавших из развалин, хотя у него самого были сломаны два ребра.

Сообщение о трагедии ушло в Южно-Сахалинск, далее — во Владивосток, в Хабаровск и Москву. Однако из-за проблем со связью штаб ГО и УВД районного центра Охи не смогли вовремя оценить и уточнить сведения по Нефтегорску. Информация от них в вышестоящие органы власти поступила только спустя девять часов, около 9.50 28 мая.



Кадр из видео «Оха ТВ» / YouTube

Затем началась спасательная операция. На завалах работали порядка 1500 сотрудников поисково-спасательных служб и военных, были задействованы 25 самолетов, 24 вертолета, 66 автомобилей. На четвертые сутки количество техники увеличилось до 267 единиц.

Тогда же МЧС России впервые ввело «пять минут тишины», когда в течение каждого часа на пять минут замирала вся техника, прекращались работы и разговоры, чтобы в наступившей тишине была возможность расслышать попытки находящихся под завалами людей дать о себе знать.

При поиске погребенных под завалами людей особо отличились собаки. Спаниель Леня и сеттер Лесси из Центрального аэромобильного спасательного отряда нашли 35 выживших — они обнаруживали людей даже под девятиметровыми завалами.

Под обломками четырех- и пятиэтажных зданий оказались 2364 человека. На месте либо позже, на этапах эвакуации или в лечебных учреждениях, погибли 2040 человек.

Накануне в местной школе прозвенел последний звонок — из 26 выпускников в живых остались только девять.

Почему произошла трагедия в Нефтегорске

Считается, что землетрясение произошло из-за столкновения Охотоморской (Охотской) и Евразийской литосферных плит. Как сообщил в 1995-м изданию «Коммерсантъ» заместитель директора института морской геологии и геофизики РАН Алексей Иващенко, эпицентр землетрясения находился всего в 20−30 км восточнее Нефтегорска и на глубине 15−20 км. По его словам, это было самое мощное землетрясение за всю историю геофизических наблюдений, а именно с 1909 года, в этом районе.

Заведующий лабораторией института литосферы Георгий Кофф заявил, что удар стихии не выдержали 17 крупноблочных домов, которые не были предназначены для сейсмоопасных районов. Они были построены по типовому проекту 1−447С — это крупноблочное здание из керамзитобетонных блоков с железобетонными плитами перекрытий. В ту ночь они рассыпались целиком, чего не было даже в Спитаке в 1988 году.

Специалист предположил, что такие дома возводились с целью удешевления строительства. В результате из-под завалов извлекали живыми в основном жильцов верхних этажей, а находившиеся внизу люди стали «жертвами экономии, которая проводилась в 60-е годы».

Решение о строительстве Нефтегорска было принято в 1962 году, а само строительство началось в 1964 году. Поселок считался одним из самых благоустроенных на Сахалине — там построили 17 блочных пятиэтажных домов на 80 квартир, несколько двухэтажных жилых зданий, детский сад, школу, клуб. Здесь жили в основном нефтяники и их семьи. К 28 мая 1995 года население насчитывало 3197 человек.

Как пишет Батыр Каррыев в книге «Вот пришло землетрясение…», как и в случае с Ашхабадом, Спитаком и другими городами, по карте ОСР-78 сейсмическая опасность территории Сахалина была занижена до VI-VII баллов по шкале MSK-64. Дело в том, что в Нефтегорске дома серии 1−447С строились в расчете на VI баллов, однако интенсивность сотрясений достигла девяти. Так же как и семью годами ранее в армянском Гюмри, блочные многоэтажки просто сложились, похоронив под собой жильцов.

«Последствия нефтегорского землетрясения 27 мая 1995 года показали, что научное и информационное обеспечение социально-экономического развития Сахалинской области, находящейся в зоне повышенной сейсмической опасности, является недостаточным. Неоднократные и необоснованные снижения в прошлом оценок сейсмичности привели к тому, что в настоящее время на Сахалине имеется большое количество несейсмостойких зданий и сооружений, в которых проживает и трудится значительная часть населения», — говорилось в Постановлении правительства РФ № 559 «О мерах по ликвидации последствий землетрясения в Сахалинской области».



Панорамный вид на Нефтегорск и места, где интенсивность была VI и выше. Источник: researchgate.net

Более того, незадолго до катастрофы на Сахалине были закрыты все сейсмические станции. В итоге специалисты не имели необходимых данных, а службы спасения остались без распоряжений и указаний в течение длительного времени.

Через неделю после землетрясения российское правительство выделило 107 млрд неденоминированных рублей на ликвидацию последствий землетрясения и материальную помощь.

Поселок восстанавливать не стали — развалины засыпали землей и провели химическую обработку мест захоронения. И с 6 октября Нефтегорск официально перестал существовать на картах.

Выжившим власти помогли переселиться в другие населенные пункты, в том числе и на материк. Как отмечает ТАСС, тогдашний президент России Борис Ельцин распорядился оказать пострадавшим единовременную материальную помощь в 20-кратном размере минимальной оплаты труда — порядка 185 долларов, а семьям погибших — в 200-кратном размере (1850 долларов) в равных долях каждому члену семьи. Также все оставшиеся в живых нефтегорцы получили компенсацию материального ущерба в размере до 50 млн рублей (10,5 тыс. долларов) на семью.

Более 100 иностранных государств направили в зону бедствия 293 тонны гуманитарной помощи, 4 аппарата искусственной почки, а также оказали финансовую помощь в размере почти 60 млрд рублей (12,8 млн долларов).

Позже сообщалось о выводе из строя 230 эксплуатационных нефтяных скважин, повреждении 20 железнодорожных составов и локомотивов, нарушении 300 км линий связи и 200 км линий электропередачи. Общий экономический ущерб от катастрофы, по оценкам 1996 года, превысил 2 трлн неденоминированных рублей, или 425 млн долларов.

31 мая 1995 года в России был объявлен днем траура. На месте поселка сейчас установлена мемориальная плита с именами погибших. А там, где когда-то стояли дома, теперь возвышаются плиты с высеченными на них номерами зданий.