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25 лет назад произошло землетрясение в Нефтегорске
Источник материала: Tut.by
25 лет назад, в ночь с 27 на 28 мая 1995 года, мощное землетрясение уничтожило поселок нефтяников Нефтегорск на Сахалине. Тогда погибли 2040 человек, а экономический ущерб составил более двух триллионов неденоминированных российских рублей (более 400 миллионов долларов). Поселок, в котором проживали около 3200 человек, был просто стерт с лица земли. 42.TUT.BY вспоминает эту трагедию.
1995 год отличался небывалой сейсмической активностью на Тихом океане. Так, 17 января
Поэтому то, что произошло далее, застало местных жителей врасплох. В ночь с 27 на 28 мая в 01 час 04 минуты в северной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера.
В книге «Вот пришло землетрясение. Факты, причины, гипотезы и последствия» говорится, что в эпицентре интенсивность колебаний достигала 10 баллов. Кроме того, землетрясение сильно ощущалось в близлежащем городе Оха и поселках Восточный-1, Колендо, Москальво, Некрасовка, Ноглики, Сабо и Эхаби.
«Или я спасу двух человек, или сделаю все, чтобы скорее пришла помощь для всех остальных»
Одним из первых в разрушенный город вошел Виктор Новоселов, который в 1995-м руководил Нефтегорским отделением милиции и
Когда он увидел завалы на месте знакомого поселка, то пришел в ужас. Но как служитель закона Виктор знал, что ему придется взять себя в руки, вернуться в Сабо (в Нефтегорске уже не было ни электричества, ни связи) и вызвать подмогу.
Милиционер пробирался через дымящиеся развалины, когда прямо на машину бросилась какая-то женщина. Она кричала и требовала, чтобы ее детей вытащили из-под завалов. «Пришлось пересилить эмоции и, оттолкнув женщину с дороги, ехать дальше. Или я спасу двух человек, или сделаю все, чтобы скорее пришла помощь для всех остальных», —
Другим человеком, сообщившим о трагедии, стал Андрей Глебов — старший сержант милиции. Он чудом уцелел после падения с пятого этажа своей разрушенной квартиры, сумел самостоятельно выбраться из завала и направился в здание РОВД — однако оно, как и все вокруг, лежало в руинах (позже выяснилось, что из 14 сотрудников погибли девять, а пятеро получили ранения).
Так как связи с Большой землей не было, Глебов отправился на уцелевшем вездеходе в Сабо, откуда и сообщил о произошедшем в Оху. После этого Андрей вернулся в поселок и
Сообщение о трагедии ушло в Южно-Сахалинск, далее — во Владивосток, в Хабаровск и Москву. Однако из-за проблем со связью штаб ГО и УВД районного центра Охи не смогли вовремя оценить и уточнить сведения по Нефтегорску. Информация от них в вышестоящие органы власти поступила только спустя девять часов, около 9.50 28 мая.
Затем началась спасательная операция. На завалах работали порядка 1500 сотрудников поисково-спасательных служб и военных, были задействованы 25 самолетов, 24 вертолета, 66 автомобилей. На четвертые сутки количество техники увеличилось до 267 единиц.
Тогда же МЧС России впервые
При поиске погребенных под завалами людей особо отличились собаки. Спаниель Леня и сеттер Лесси из Центрального аэромобильного спасательного отряда нашли 35 выживших — они обнаруживали людей даже под девятиметровыми завалами.
Под обломками четырех- и пятиэтажных зданий оказались 2364 человека. На месте либо позже, на этапах эвакуации или в лечебных учреждениях, погибли 2040 человек.
Накануне в местной школе прозвенел последний звонок — из 26 выпускников в живых остались только девять.
Почему произошла трагедия в Нефтегорске
Считается, что землетрясение
Заведующий лабораторией института литосферы Георгий Кофф заявил, что удар стихии не выдержали 17 крупноблочных домов, которые не были предназначены для сейсмоопасных районов. Они были построены по типовому проекту 1−447С — это крупноблочное здание из керамзитобетонных блоков с железобетонными плитами перекрытий. В ту ночь они рассыпались целиком, чего не было даже в Спитаке в 1988 году.
Специалист предположил, что такие дома возводились с целью удешевления строительства. В результате из-под завалов извлекали живыми в основном жильцов верхних этажей, а находившиеся внизу люди стали «жертвами экономии, которая проводилась в 60-е годы».
Как пишет Батыр Каррыев в книге «Вот пришло землетрясение…», как и в случае с Ашхабадом, Спитаком и другими городами, по карте ОСР-78 сейсмическая опасность территории Сахалина была занижена до VI-VII баллов по шкале MSK-64. Дело в том, что в Нефтегорске дома серии 1−447С строились в расчете на VI баллов, однако интенсивность сотрясений достигла девяти. Так же как и семью годами ранее в армянском Гюмри, блочные многоэтажки просто сложились, похоронив под собой жильцов.
«Последствия нефтегорского землетрясения 27 мая 1995 года показали, что научное и информационное обеспечение социально-экономического развития Сахалинской области, находящейся в зоне повышенной сейсмической опасности, является недостаточным. Неоднократные и необоснованные снижения в прошлом оценок сейсмичности привели к тому, что в настоящее время на Сахалине имеется большое количество несейсмостойких зданий и сооружений, в которых проживает и трудится значительная часть населения», —
Более того, незадолго до катастрофы на Сахалине были закрыты все сейсмические станции. В итоге специалисты не имели необходимых данных, а службы спасения остались без распоряжений и указаний в течение длительного времени.
Через неделю после землетрясения российское правительство выделило 107 млрд неденоминированных рублей на ликвидацию последствий землетрясения и материальную помощь.
Поселок восстанавливать не стали — развалины засыпали землей и провели химическую обработку мест захоронения. И с 6 октября Нефтегорск официально перестал существовать на картах.
Выжившим власти помогли переселиться в другие населенные пункты, в том числе и на материк. Как
Более 100 иностранных государств направили в зону бедствия 293 тонны гуманитарной помощи, 4 аппарата искусственной почки, а также оказали финансовую помощь в размере почти 60 млрд рублей (12,8 млн долларов).
Позже сообщалось о выводе из строя 230 эксплуатационных нефтяных скважин, повреждении 20 железнодорожных составов и локомотивов, нарушении 300 км линий связи и 200 км линий электропередачи. Общий экономический ущерб от катастрофы, по оценкам 1996 года, превысил 2 трлн неденоминированных рублей, или 425 млн долларов.
31 мая 1995 года в России был объявлен днем траура. На месте поселка сейчас установлена мемориальная плита с именами погибших. А там, где когда-то стояли дома, теперь возвышаются плиты с высеченными на них номерами зданий.
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Тогда погибли более двух тысяч человек, поселок был стерт с лица земли.
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