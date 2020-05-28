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В Индии произошло нашествие пустынной саранчи (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Индийский штат Раджастхан переживает нашествие пустынной саранчи. Стаи насекомых переместились на северо-запад страны из соседнего Пакистана – там уже уничтожены тысячи гектаров посевов.
Местные фермеры говорят, что это худшая весенняя миграция как минимум за последнее десятилетие. Пустынная саранча – один из самых опасных вредителей в мире из-за крайней прожорливости, высокой скорости и дальности перелётов. Колонии насчитывают до 150 миллионов особей и могут преодолевать по 150 километров в день, уничтожая все растения на своем пути.
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Индийский штат Раджастхан переживает нашествие пустынной саранчи. Стаи насекомых переместились на северо-запад страны из соседнего Пакистана – там уже...
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