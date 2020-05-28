Комитет по правам человека ООН требует не высылать из Беларуси курда, которому угрожают пытки в Турции

Гражданина Турции, курда Хиджри Мамаша задержали в Беларуси в июле 2019 года, обвинив в подделке паспорта. Его планировали депортировать из Беларуси и запретить въезд на 5 лет. Мамаш подал заявление о международной защите в Беларуси, но ему отказали.





В апреле генеральная прокуратура разрешила его выдачу на родину, где он обвиняется в «покушении на единство и территориальную целостность государства». Хиджри утверждает, что он не совершал таких преступлений на территории Турции и что его преследуют по политическим мотивам из-за участия в мирных акциях и агитации молодежи вступать в Демократическую партию народов, членом которой он сам являлся некоторое время.





«Правозащитная организация Human Constanta, оказывающая Хиджри Мамашу юридическую поддержку, обратилась в Комитет по правам человека с просьбой о временных мерах, и обращение было удовлетворено. 11 мая Комитет сообщил о применении к Мамашу временных мер, что означает требование к беларусским правоохранительным органам не высылать Мамаша, по крайней мере до тех пор, пока его жалоба не будет рассмотрена в Комитете. Коммуникация Комитета не означает, что Мамаша не выдадут — это решение по прежнему остаётся на усмотрение беларусской стороны. Тем не менее у нас есть позитивный пример, когда решение Комитета Беларусь соблюдала и не выслала Мехрдада Джамшидияна», — рассказывает Энира Броницкая, координаторка направления по защите прав человека иностранных граждан и лиц без гражданства Human Constanta.









В понедельник, 1 июня, в 12:00 в Минском городском суде состоится судебное заседание, где будет рассмотрена жалоба на решение Генеральной прокуратуры про выдачу Хиджри в Турцию для уголовного преследования.





Адвокат Хиджри Мамаша Артём Калоша, как и Human Constanta, считают, что мужчину нельзя выдавать Турции, потому что там ему грозят пытки и политически мотивированное преследование. Кроме того, даже белорусский КГБ в заключении о деле Хиджри Мамаша признал, что не нашел преград для оказания ему международной поддержки.





Human Constanta призывает подписать петицию, с просьбой не выдавать Хиджри Мамаша Турции. В пятницу, 29 мая эту петицию вместе с решением КПЧ планируется направить в Администрацию президента. Возможно это единственный шанс спасти Хиджры Мамашу жизнь.