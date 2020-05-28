Смертельная мотоавария под Оршей: водитель считает, что не виноват, пострадавшие просят пять лет вместо трех

Источник материала: Tut.by

Год назад недалеко от Орши произошло смертельное ДТП: водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом. 23-летний мотоциклист погиб на месте, а его ровесник, водитель Opel, получил три года «химии», также он должен выплатить семье погибшего материальную компенсацию. На этой неделе суд Витебской области пересмотрел дело и оставил приговор в силе. Но осужденный и пострадавшие по-прежнему с ним не согласны. Водитель легковушки считает себя невиновным, родные мотоциклиста — требуют для него максимального наказания.



Фото: ГАИ

Напомним, смертельная мотоавария произошла 25 июня , около 19.00, возле поселка Высокое Оршанского района. На 66-м километре трассы Орша — Витебск водитель Opel Zafira, начиная движение после остановки на обочине, совершил столкновение с ехавшим попутно мотоциклом Suzuki. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.

До суда это дело дошло весной 2020 года. Житель Орши Александр, который был за рулем Opel Zafira, виновником аварии себя не признал.

Еще во время расследования он обращал внимание на неточности в деле, спрашивал, почему у следственных экспериментов разные результаты, писал жалобы, просил провести независимую экспертизу. Во время суда в Орше он и его защитник утверждали, что мотоциклист не мог ехать так медленно, столкнулся с авто он не так, как описано в деле, на месте ДТП не учли следы, относящиеся к аварии, и так далее.



«Я лишь пересек сплошную». Водитель считает, что стал виновником смертельного ДТП из-за ошибок следствия

В итоге суд Оршанского района признал Александра виновным в совершении ДТП и назначил ему наказание — три года колонии-поселения, лишение прав на пять лет, также он должен выплатить пострадавшим 50 тысяч рублей в счет материальной компенсации морального вреда.

Однако с приговором не были согласны обе стороны и подали апелляционные жалобы в суд Витебской области.

Пострадавшие: «Даже не извинился за то, что сделал»

— Мы все уверены: Александр виновен, следствие и экспертизы проведены правильно. Допустил он ДТП по ошибке, осознанно или нет — неизвестно, но в любом случае он сделал выбор и за свои действия должен ответить, — высказали мнение AUTO.TUT.BY пострадавшие.

Семья погибшего тоже не находит ответов на многие вопросы после аварии. Например, зачем водитель остановился прямо в полосе для высадки пассажира? Почему Opel разворачивался в месте, где это запрещено? Ведь впереди, метров через 300−400, это можно было сделать без нарушения ПДД. Как он мог делать маневр не глядя в зеркало?



На первой скамье слева: члены семьи погибшего Михаила

— Даже во время следствия, а потом во время суда обвиняемый все время затягивал рассмотрение дела: призывал сделать дополнительные экспертизы, вызвать свидетелей. Все время путался в показаниях, например, где стояла машина: на обочине или в полосе, включал он поворотник или нет. После беседы со своим адвокатом он менял свои показания.

Пострадавшие считают, что следа, который обвиняемый представлял как оставшийся от торможения мотоцикла, на самом деле не было. Напомним, Александр считает, что следователь не занес в протокол следы торможения байка. Он сам снял их на видео.

— Через два для после аварии, 27 июня, были проливные дожди. Мы как раз хоронили Мишу и хорошо это помним. Если след на дороге и был, то он бы смылся ливнем. А Александр снимал его на видео 28 июня. Неизвестно, может, это искусственный след, — говорят родные погибшего.

Семья погибшего мотоциклиста отметила, что после ДТП Александр не звонил им, не приезжал, не просил прощения.

— Вместо того чтобы раскаяться, он и его родители собирали про нас личные сведения, бравировали этим в суде и приплетали в жалобы. Например, что наш умерший отец работал в МВД и следователь «за своего» повернул дело. При этом парень говорил, как ему тяжело. А знает ли он, как тяжело всем нам? Кладбище, где похоронен Миша, находится прямо напротив нашего дома. Каждый день мы ходим мимо и видим крест на могиле.

Суд Витебска: «Оставить приговор в силе»

Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в Витебске 22 мая. На пересмотре дела Александр попросил приобщить к делу независимую экспертизу, которую в этом году проводил специалист столичной частной компании.

Согласно ее выводам, опасность для мотоциклиста возникла в тот момент, когда он увидел стоящую на аварийке Volvo (машина, в которую пересели пассажиры, которых высаживал на этом месте Александр. — Прим. TUT.BY). Также он нарушил ПДД: создал препятствия и опасность для дорожного движения, неправильно выбрал скорость и не снизил ее при возникновении опасности. Отмечается, что в сложившейся дорожной ситуации мотоциклист мог предотвратить столкновение с Opel, если бы применил экстренное торможение.



Обвиняемый Александр

Однако независимую экспертизу к делу не приобщили: суд заявил, что есть выводы государственных экспертов, которым нет оснований не доверять, к тому же прокурор и потерпевшие высказались против принятия новой экспертизы

Семья погибшего мотоциклиста потребовала, чтобы Александру назначили максимально возможное наказание по статье, по которой его судят (ч. 2, ст. 317 УК Беларуси): пять лет лишения свободы с отбыванием срока в закрытой колонии. При этом они отметили, что материальная часть их не интересует.

Гособвинитель затребовал у суда повысить материальные выплаты за нанесенный вред пострадавшим.

Суд Витебской области оставил приговор суда первой инстанции в силе: три года колонии-поселения, лишение прав на пять лет, также он должен выплатить пострадавшим 50 тысяч рублей в счет материальной компенсации морального вреда.

Обе стороны собираются подавать жалобы в Верховный суд.