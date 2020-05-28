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Православные верующие празднуют Вознесение Господне

28.05.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Православные верующие празднуют Вознесение Господне

Православные верующие празднуют сегодня Вознесение Господне — один из великих двунадесятых праздников, который всегда приходится на четверг, сороковой день после Пасхи, сообщает БЕЛТА.

Считается, что праздник Вознесения Господня был установлен еще в апостольские времена. Он связан с евангельскими событиями, последовавшими за Воскресением Христа.

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и апостолы вместе с Пресвятой Девой Марией возвратились из Галилеи в Иерусалим. В это время Сын Божий явился своим ученикам и вывел их из города на гору Елеонскую. Там Спаситель благословил апостолов и провозгласил, что на них ниспослан Дух Святой и отныне они будут проповедовать христианство повсюду. После этого, благословив своих учеников, Господь вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло Христа от учеников, явились два ангела, сказав, что настанет второе пришествие Господа, а вслед за ним — вечная жизнь.

Вознесение Христа открыло праведным душам путь в рай: до этого людям было отказано в небесной благодати за их грехи. Этот великий праздник дает верующим надежду на то, что путем самоотречения и очищения они смогут приблизиться к Богу.

Соединившись со своим Небесным Отцом, Христос не покинул землю. По убеждению христиан, Иисус незримо находится вблизи каждого человека. Кроме того, церковь верит в мистическое присутствие Христа в таинстве Евхаристии, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Господа.

Вознесение Господне символизирует собой завершение пасхального цикла, во время которого небесные врата открыты для всех. Под этим подразумевается, что в этот период душа близкого человека может приходить к своим родным, а души грешников могут посещать райские кущи. По окончании празднования Вознесения врата рая запираются святым Петром.

В день Вознесения Господня церковная служба почти точно повторяет службу, проводимую в день Светлого Воскресения, а накануне вечером верующие собираются на всенощное бдение.

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Православные верующие празднуют сегодня Вознесение Господне — один из великих двунадесятых праздников, который всегда приходится на четверг, сороковой день...
 
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