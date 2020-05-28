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Госавтоинспекция напоминает о ПДД в преддверии школьных каникул

28.05.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госавтоинспекция напоминает о ПДД в преддверии школьных каникул

Школьные каникулы – период особого внимания водителей. Чтобы отдых детей был безопасным, Госавтоинспекция напомнит о правилах дорожного движения. 

В этом году вместо привычных занятий в школах инспекторы будут общаться со учениками в онлайн-режимеТакая практика для силового ведомства не нова. В работе МВД активно использует и популярные соцсети.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД: «Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные рейды, работают как с родителями, так и с детьми. Чтобы всем ещё раз напомнить, что это очень опасный период, что детям нужно объяснить основы безопасности в летний период, а родители должны контролировать своих детей, объяснить всевозможные опасные ситуации, которые у них могут возникнуть». 

В преддверии каникул в стране уже проходит традиционная кампания «Внимание, дети». До 5 июня водители будут ездить с включенным светом фар в любое время суток.

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Школьные каникулы – период особого внимания водителей. Чтобы отдых детей был безопасным, Госавтоинспекция напомнит о правилах дорожного движения.  В этом году...
 
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