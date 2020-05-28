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Госавтоинспекция напоминает о ПДД в преддверии школьных каникул
Источник материала: ОНТ
Школьные каникулы – период особого внимания водителей. Чтобы отдых детей был безопасным, Госавтоинспекция напомнит о правилах дорожного движения.
В этом году вместо привычных занятий в школах инспекторы будут общаться со учениками в онлайн-режиме. Такая практика для силового ведомства не нова. В работе МВД активно использует и популярные соцсети.
В преддверии каникул в стране уже проходит традиционная кампания «Внимание, дети». До 5 июня водители будут ездить с включенным светом фар в любое время суток.
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Школьные каникулы – период особого внимания водителей. Чтобы отдых детей был безопасным, Госавтоинспекция напомнит о правилах дорожного движения. В этом году...
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