Госавтоинспекция напоминает о ПДД в преддверии школьных каникул

Источник материала: ОНТ

Школьные каникулы – период особого внимания водителей. Чтобы отдых детей был безопасным, Госавтоинспекция напомнит о правилах дорожного движения.

В этом году вместо привычных занятий в школах инспекторы будут общаться со учениками в онлайн-режиме. Такая практика для силового ведомства не нова. В работе МВД активно использует и популярные соцсети.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД: «Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные рейды, работают как с родителями, так и с детьми. Чтобы всем ещё раз напомнить, что это очень опасный период, что детям нужно объяснить основы безопасности в летний период, а родители должны контролировать своих детей, объяснить всевозможные опасные ситуации, которые у них могут возникнуть».

В преддверии каникул в стране уже проходит традиционная кампания «Внимание, дети». До 5 июня водители будут ездить с включенным светом фар в любое время суток.

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