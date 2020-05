Источник материала: Tut.by

В среду вернулся чемпионат Чехии, центральный матч тура играли в Праге: «Спарта» принимала «Викторию», но самое яркое происходило в Пльзени. Клуб пригласил болельщиков отпраздновать камбэк чемпионата в автомобильный кинотеатр: футбол показали на большом экране, людей впервые после карантинной паузы собрали вместе, пишет tribuna.

Can’t be at the game, so Viktoria Plzen fans take in the game and show their support at a drive-in