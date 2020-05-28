Сегодня — День пограничника. Реагируют быстро, действуют профессионально

Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые военнослужащие, ветераны пограничных войск!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Надежная охрана границы — дело чести каждого, кому выпало носить зеленую фуражку, кто свято чтит нерушимые законы войскового товарищества и взаимовыручки, ведь защиту Государственной границы всегда доверяли достойным.

Сегодня служба на границе по-прежнему остается сложной, требует особой бдительности и обдуманных оперативных решений. Именно вы выполняете задачи по обеспечению безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Беларусь. Мы признательны за вашу нелегкую и ответственную службу.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в труде на благо Отечества.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Реагируют быстро, действуют профессионально





В прошлом году Президентом Беларуси было принято решение увеличить штатную численность пограничного ведомства для укрепления действующих подразделений на границах. Создаются боеспособные маневренные группы, которые были ликвидированы после распада Советского Союза. При существующих внешних угрозах такие подразделения эффективно применяются в охране рубежей.











Несколько полноценных маневренных групп сформировано в территориальных органах погранслужбы. В сентябре 2019 года она полностью укомплектована в Лидском пограничном отряде. Маневренная группа дислоцируется в Вороново. Здесь служат лучшие из лучших по уровню физической и морально-психологической подготовки офицеры и солдаты-срочники. Этот «пограничный спецназ» призван быстро реагировать на различные угрозы вблизи рубежей и выполнять специальные мероприятия и операции на границе. На охраняемом участке образованная структура используется для усиления постов и застав либо действует самостоятельно при резком ухудшении обстановки.





— Маневренная группа — это тактический резерв Лидского погранотряда, она оснащена всеми необходимыми современными образцами вооружения, боевой и специальной техники. Подразделение боеспособное, в любых условиях готово реагировать на угрозы, — в общих чертах знакомит с новым воинским формированием начальник Денис Анкудович.

Молодому подразделению еще нет и года, а оно уже доказывает свою эффективность.







За восемь месяцев существования маневренной группой было задержано 6 нарушителей Государственной границы, пресечено более 60 нарушений пограничного законодательства, 14 попыток перемещения товарно-материальных ценностей на сумму более 200 тысяч белорусских рублей.

Спокойной службу здесь не назовешь. Личный состав ежедневно выезжает на охрану участков Государственной границы, находится в постоянной готовности выбыть по сообщению на любой участок охраняемых рубежей. Даже в запланированное для репортажа время поисковая группа в считанные минуты собралась и на глазах корреспондентов оперативно выехала на участок, охраняемый заставой «Дотишки». Ежедневно много времени уделяется тренировкам и боевой подготовке — физической, тактической, огневой. На плацу, на полигонах комплексно отрабатываются навыки рукопашного боя, владения различными видами оружия и другие действия, необходимые для задержания нарушителей и противодействия вооруженным группировкам.







Виктор Шарко (слева) проводит занятия по следопытству.

Старший инспектор маневренной группы Виктор Шарко 17 лет в органах пограничной службы. Опыта набирался в подразделениях Лидского погранотряда на разных должностях. Начинал на посту в аг. Конвелишки, служил в пункте пропуска «Бенякони-1», на резервной заставе в Вороново, а сейчас обучает азам пограничной службы молодое пополнение. Руководит их боевой подготовкой. Практически все солдаты-срочники участвовали в задержаниях нарушителей в составе пограничных нарядов и уже отмечены нагрудными знаками.







Никита Кодуков на бронированной разведывательно-дозорной машине.

Сержант Никита Кодуков после срочной службы перешел на контрактную. Сам из Витебской области. Здесь в его «подчинении» солидный парк боевых машин. Технику молодой человек любит и, что немаловажно, знает в ней толк. Пригодилась специальность техника-механика, полученная в Лепельском аграрно-техническом колледже. Никита — начальник расчета маневренной группы, вместе с водителем и наводчиком отвечает за исправность и готовность к выездам боевых машин.







Наряд по кухне начинается для Максима Гецмана в 5.30 утра.

Рядовой Максим Гецман — электромонтажник по гражданской специальности, гранатометчик — по военной. Кроме того, на кухне он — лучший повар, в строю — лучший бегун. Легкоатлетические способности проявил еще в школе, а основы кулинарного дела освоил в годы учебы в Минском лицее транспортного строительства. Жил в общежитии, поэтому пришлось научиться готовить для себя. А в армии усовершенствовал свои умения — прошел поварскую «учебку» в Дзержинске. Заступая в наряд по кухне, Максим встает раньше всех, чтобы весь личный состав получил завтрак вовремя. Задача повара — накормить трижды в день несколько десятков военнослужащих. Самое трудоемкое — обеды, так как приготовить нужно сразу три блюда.







Маневренная группа — автономное подразделение. Здесь есть все необходимое для жизни и несения службы. Личный состав своими силами поддерживает работу всех объектов на территории. Баня, учебный городок, питомник для собак, огород, молодой сад… Порядок везде образцовый. У пограничников не только высокая готовность оперативно и профессионально выполнять боевые задачи, но и умение организованно вести войсковое хозяйство.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.