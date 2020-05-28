В Смолевичском районе мужчина погиб под колесами поезда

Источник материала: ОНТ

Житель Борисовского района погиб под колесами поезда в Смолевичском районе. Об этом в своем Twitter пишет МВД Беларуси.

Трагедия произошла 27 мая около 19:50 на остановочном пункте Барсуки. Мужчина 1985 года попал под поезд бизнес-класса Орша - Минск. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В данный момент устанавливаются причины происшествия. Задержка движения поездов составила 25 минут.

Фото: wikipedia.org / Tumash

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