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В Смолевичском районе мужчина погиб под колесами поезда

28.05.2020 11:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Смолевичском районе мужчина погиб под колесами поезда

Житель Борисовского района погиб под колесами поезда в Смолевичском районе. Об этом в своем Twitter пишет МВД Беларуси.

Трагедия произошла 27 мая около 19:50 на остановочном пункте Барсуки. Мужчина 1985 года попал под поезд бизнес-класса Орша - Минск. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

В данный момент устанавливаются причины происшествия. Задержка движения поездов составила 25 минут. 

Фото: wikipedia.org / Tumash

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Теги: Минск
 
 
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Житель Борисовского района погиб под колесами поезда в Смолевичском районе. Об этом в своем Twitter пишет МВД Беларуси. Трагедия произошла 27 мая около 19:50 на...
 
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