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В Смолевичском районе мужчина погиб под колесами поезда
Источник материала: ОНТ
Житель Борисовского района погиб под колесами поезда в Смолевичском районе. Об этом в своем Twitter пишет МВД Беларуси.
Трагедия произошла 27 мая около 19:50 на остановочном пункте Барсуки. Мужчина 1985 года попал под поезд бизнес-класса Орша - Минск. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В данный момент устанавливаются причины происшествия. Задержка движения поездов составила 25 минут.
Фото: wikipedia.org / Tumash
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Житель Борисовского района погиб под колесами поезда в Смолевичском районе. Об этом в своем Twitter пишет МВД Беларуси. Трагедия произошла 27 мая около 19:50 на...
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