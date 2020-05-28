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Беларусь и Казахстан являются самыми востребованными рынками для московских экспортеров

28.05.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: indexved.ru

Наиболее популярными типами продукции для вывода на зарубежные рынки стали товары широкого потребления, а также машины и оборудование.

Экспортеры Москвы чаще всего интересуются выходом на рынки Беларуси, Казахстана и Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Месяц назад Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту, запустил сервис по бесплатным аналитическим исследованиям до пяти целевых зарубежных рынков для столичных экспортеров.

По итогам первого месяца с момента запуска сервиса персональной аналитики для экспортеров самыми востребованными для исследований странами стали Казахстан и Беларусь. На эти государства приходятся по 15% от всего числа запросов, сообщили в ведомстве.

Наиболее популярными типами продукции для вывода на зарубежные рынки у столичных компаний стали товары широкого потребления, а также машины и оборудование. Согласно приведенным данным, к каждой из этих двух категорий относится по 27% от общего числа запросов на исследования МЭЦ.

 
 
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Наиболее популярными типами продукции для вывода на зарубежные рынки стали товары широкого потребления, а также машины и оборудование.
 
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