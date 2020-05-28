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«У меня не будет громких заявлений». Евгения Лоза рассказала о разводе с Антоном Батыревым

28.05.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Актриса Евгения Лоза решила расстаться со своим супругом Антоном Батыревым. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. 

«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своём браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна», – написала Лоза. 

«У меня не будет громких заявлений». Евгения Лоза рассказала о разводе с Антоном Батыревым
Фото: instagram.com/loza_jenya 

По словам Евгении, она благодарна Батыреву за любовь и всё прекрасное, что было между ними. Теперь их семейная жизнь закончилась, но актёры разошлась мирно и остались в хороших отношениях. 

«Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесётесь к нашему решению расстаться», – выразила надежду Евгения Лоза. 

Напомним, актёры вступили в брак в августе 2019 года. 

Ранее стало известно, что со своим мужем разводится Полина Гагарина. 

Об этом сообщило близкое окружение артистов – здесь подробности

Люди в материале: Евгения Лоза, Антон Батырев

 
 
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Новости России. Актриса Евгения Лоза решила расстаться со своим супругом Антоном Батыревым. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.  «Не будь я...
 
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