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Технобанк возобновил выплаты по чекам Tax Free
Источник материала: Myfin
Выплаты по чекам были приостановлены 26 марта. Основанием стало решение компании Global Blue. Оно было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе.
Источник: Myfin.by
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Технобанк возобновил выплаты по чекам Tax Free компании Global Blue. Об этом сказано в сообщении на сайте банка.
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