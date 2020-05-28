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Технобанк возобновил выплаты по чекам Tax Free

28.05.2020 11:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Выплаты по чекам были приостановлены 26 марта. Основанием стало решение компании Global Blue. Оно было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе.

Источник: Myfin.by
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Технобанк возобновил выплаты по чекам Tax Free компании Global Blue. Об этом сказано в сообщении на сайте банка.
 
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