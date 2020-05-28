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«Любой ребёнок может посмотреть видеоконсультацию учителя». На каких платформах можно учиться дистанционно
Источник материала: СТВ
Гость программы
Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Преимущество еще этой платформы в том, что есть обратная связь. Ребенок выполнил задание, которое предлагает ему учитель, и имеет направить это выполненное задание учителю. И учитель проверит эту работу, и соответственно, ребенок получит обратную связь. Что немаловажно. Помимо электронного журнала, дневника, в учреждениях образования также работает такая платформа – дистанционная система обучения Moodle, которая имеет такие же схожие возможности. На ней более широко представлена возможность проведения онлайн-опроса, онлайн-тестирования учащихся.
Мы видим необходимость в единой платформе, чтобы она функционировала в нашей стране и предъявляла единые требования к поставщику этой услуги. Это бы эти требования были приемлемы и интересны педагогам – формы получения обратной связи. Эта ситуация нас подтолкнула к тому, что все больше учителей и администраций школы искали возможность найти интересную и приемлемую, доступную форму, чтобы дети, которые остались дома, имели возможность пройти это обучение дома самостоятельно.
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«Любой ребёнок может посмотреть видеоконсультацию учителя». На каких платформах можно учиться дистанционно
Гость программы «Большой город» Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию...
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